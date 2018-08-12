Допуск СРО: особенности разрешения на строительство

Допуск СРО – это документ, регламентирующий виды деятельности саморегулируемой организации, на которые распространяется его действие. С начала 2010 г. он является обязательным к получению компаниями, профессионально занимающимися строительством.

Особенности документа

В отличие от лицензий, которые действовали ранее, оформление допуска СРО в проектировании имеет массу достоинств, основное из которых это минимальный пакет документов, необходимый для его получения. Причем большая часть из них даже не требует заверения у нотариуса. Кроме того сроки его получения гораздо меньше, чем были при оформлении лицензий, но при этом и бюрократические издержки ниже. Немаловажным моментом является и то, что теперь участники СРО несут более высокую ответственность, чем ранее.

Оформление допуска, заказать который вы можете в компании "Единый СРО Центр", доступно любому юрлицу, которое соответствует требованиям, прописанным в Градостроительном кодексе РФ. Стоит отметить, что свидетельство, полученное в одном регионе нашей страны, может использоваться в любом другом. Кроме того субъект хозяйствования может вступать в несколько СРО одновременно, но виды работ они должны осуществлять разные.

Как уже было сказано выше, допуск СРО представляет собой официальное разрешение на выполнение определенных видов строительных работ, но данный документ также дает возможность оперативно получать информацию о важнейших новостях отрасли и позволяет принимать участие в тендерах и тематических мероприятиях.

Наказание за работу без допуска

Согласно законодательству, действующему сегодня, допуск СРО обязателен к получению предприятиями, осуществляющим строительную, инженерную и проектную деятельность. Так как именно от них зависит безопасность будущих объектов. Если же компания по какой-либо причине не вступила в СРО и не имеет соответствующих разрешений, в отношении нее могут быть применены следующие виды наказаний:

Уголовная ответственность. Применяется к руководству предприятия, допустившему возникновение чрезвычайной ситуации, повлекшей нанесение вреда жизни и здоровью человека.

Применяется к руководству предприятия, допустившему возникновение чрезвычайной ситуации, повлекшей нанесение вреда жизни и здоровью человека. Административная ответственность. Предусматривает штрафные санкции в размере до 50 тыс. руб.

Предусматривает штрафные санкции в размере до 50 тыс. руб. Ликвидация компании. Применяется в случае неоднократного выявления нарушений со стороны субъекта хозяйствования.

Срок действия свидетельства

Допуск СРО выдается бессрочно и без привязки к территории, на которой организация может осуществлять свою деятельность. Однако срок его действия может быть принудительно прекращен по решению суда, при имеющемся допуске от другой СРО на выполнения идентичного вида работ, при решении предприятия добровольно выйти из СРО или же при привлечении компании к дисциплинарной ответственности.