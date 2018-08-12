Как выбрать септик для дачи и частного дома

Благодаря установке септика создается возможность обустроить эффективно функционирующую систему автономной канализации, исключить крупные затраты на использование канализационной системы, обеспечить выполнение санитарных норм.
В настоящее время изготовители выпускают сотни разнообразных моделей очистных установок, заказать и приобрести которые возможно в компании http://servis-septik.ru/, которые различаются по нескольким важнейшим характеристикам. При выборе фабричного септика необходимо руководствоваться следующими критериями:
- Производительность. Этот показатель определяется, исходя из объема расходуемой в доме воды. При выборе анаэробного септика следует приобретать установку, объем которой равен расходу воды в доме за трое суток. Рассчитать его нетрудно, если исходить из того, что каждый жилец производит приблизительно двести литров стоков в сутки. При этом надо принимать во внимание, что объем потребляемой воды зависит от привычек и образа жизни проживающих в доме людей. При частых визитах гостей в дом расчет объема септика должен производиться с учетом этого. Если же септик приобретается для дачи, где не будет ванны, то можно обойтись моделью более низкой производительности. Кроме того, изготовители часто указывают в паспорте септика число человек, на обслуживание которых он рассчитан.
- Габариты установки. От них зависит площадь участка, используемая для монтажа септика. Компактные модели имеют объем 1 тыс. л, высокопроизводительные установки обладают более крупными размерами.
- Геологические условия на земельном участке. Для монтажа некоторых моделей септиков требуется наличие высокопроницаемых почв и глубокое расположение почвенных вод. Некоторые модели требуется дополнять приспособлениями для доочистки почвы. Помимо этого, нужно предварительно установить глубину прокладки труб, поскольку от нее зависит глубина расположения септика, и, следовательно, высота его горловины. По этой причине необходимо предварительно подготовить схему системы местной канализации, отметив на ней диаметр применяемых канализационных труб, глубину их выведения из дома, все повороты и места, в которых происходит резкое изменение глубины залегания труб. Надо принимать во внимание, что глубина прокладки труб определяется также и особенностями климата.
- Стоимость. Данный критерий имеет большое значение для большинства семей. Причем нужно учитывать, что далеко не во всех случаях дорогостоящие модели являются наилучшими для определенных условий.