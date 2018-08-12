Как выбрать септик для дачи и частного дома

Благодаря установке септика создается возможность обустроить эффективно функционирующую систему автономной канализации, исключить крупные затраты на использование канализационной системы, обеспечить выполнение санитарных норм.

В настоящее время изготовители выпускают сотни разнообразных моделей очистных установок, заказать и приобрести которые возможно в компании http://servis-septik.ru/, которые различаются по нескольким важнейшим характеристикам. При выборе фабричного септика необходимо руководствоваться следующими критериями: