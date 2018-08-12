Почему так необходимы окрасочно-сушильные камеры для автомобиля

Для чего необходима окрасочно-сушильная камера? Пожалуй, такой вопрос задавало себе немало автолюбителей, особенно если им приходилось сталкиваться с необходимостью кузовного ремонта своей ласточки.

Ведь после рихтовки и повторного окрашивания отдельных частей авто хочется, чтобы они ничуть не уступали всей остальной поверхности.

Еще совсем недавно каждая автомастерская, занимающаяся покраской транспортных средств, оснащалась малярной камерой. Но, как известно, прогресс на месте не стоит, не обошел он стороной и сферу СТО. Сегодня можно приобрести краску, созданную по новейшей технологии, которая не нуждается в принудительной сушке. Вот только высушить свежеокрашенный автомобиль в помещении или на свежем воздухе без попадания на него соринок практически невозможно. Именно поэтому профессиональные автомаляры предпочитают работать исключительно в специальных окрасочно-сушильных камерах для автомобилей.

Особенности малярной камеры

Помещение закрытого типа, в котором производится окрашивание кузова транспортного средства и его последующая сушка носит название малярная камера. Она обязательно должна соответствовать определенным нормам безопасности, поэтому подача кислорода в камеру осуществляется через специальные фильтры, что существенно минимизирует возможность попадания на свежеокрашенную поверхность инородных предметов. Благодаря чему необходимость шлифовки лака с использованием абразивных средств сводится к нулю.

Кроме того, что окрасочно-сушильная камера позволяет снизить риск попадания частиц пыли на окрашенную поверхность, постоянно поддерживаемая в помещении температура, помогает ускорить процесс сушки краски, сохраняя при этом качество лака. Да и "аромат" от применяемых химических средств не распространяется по остальной части мастерской, а сосредоточен в одном месте.

Нельзя также не отметить, что металл, окрашиваемый в малярной камере, хорошо прогревается как снаружи, так и изнутри. Благодаря чему поверхность авто становиться максимально устойчивой к различным физическим воздействиям, а само покрытие гораздо лучше держится.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что малярная камера – незаменимый атрибут любого автосервиса, который поможет привлечь клиентов, заинтересованных в качественной покраске авто. Кроме того она защищает окружающих от пагубного воздействия химических веществ, ведь в процессе проведения малярных работ при помощи специальных фильтров производится очищение воздуха.