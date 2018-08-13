Американский эсминец вошёл в Чёрное море

Эсминец ВМС США «Карни», оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в Чёрное море.

Ракетный эскадренный миноносец четвёртого поколения с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» вошёл в Чёрное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнёрами в регионе, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Шестого флота ВМС США.

При этом подчёркивается, что прибытие «Карни» в Чёрное море демонстрирует «неизменную приверженность США безопасности и стабильности в регионе».

В свою очередь российский военный эксперт Алексей Леонков считает, что Соединенным Штатам вряд ли удастся нарастить своё присутствие в Чёрном море.

«Все понимают одну простую истину — на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным», – пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что Конвенция Монтре допускает присутствие кораблей стран нечерноморского региона, но только «определённого тоннажа и количества», передаёт RT.

Между тем сенатор Франц Клинцевич уверен, что американский эсминец «Карни» вошёл в акваторию Чёрного моря для того, чтобы «поиграть на нервах у России», однако своей цели он не добьётся.

«Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут», — заявил он.

Наша справка

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» – самый крупносерийный тип надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Они способны выполнять задачи в условиях высокой степени угрозы со стороны противника, обеспечивая противовоздушную, противокорабельную и противолодочную обороны.

Эти корабли вооружены двумя пусковыми установками системы ПРО, которые позволяют использовать до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащенных ядерной боевой частью. Кроме того, на борту размещается вертолёт SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев типа «Арли Берк» составляет более 330 человек.