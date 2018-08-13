Bloomberg: антироссийские санкции не сработают, если их не поддержит Трамп

Новые ограничительные меры против Москвы, которые ранее анонсировал Вашингтон, не будут успешны, если президент США Дональд Трамп не будет поддерживать их.

Как передаёт агентство Bloomberg, антироссийские санкции, введённые администрацией Белого дома в ответ на отравление бывшего российского офицера ГРУ и его дочери в Великобритании, сбивают с толку из-за того, что представляют контраст со словами и поведением самого Трампа, который очень лестно отзывается о Путине и о дальнейшем сотрудничестве с ним.

Поэтому, единственная надежда, по мнению политологов агентства, что американская стратегия действительно заключается в противостоянии «российскому беззаконию».

Тем не менее, если Трамп не будет говорить более решительно в отношении Москвы, то никакое наказание не сдержит Россию, подчёркивается в материале Bloomberg.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе американский Госдеп объявил о новом пакете ограничительных мер против РФ, которые, в случае принятия закона, разобьют на два этапа. Первая часть санкций предполагает полный запрет на экспорт в нашу страну электронных устройств и комплектующих двойного значения.

Второй пакет введут в силу через три месяца, «если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем». Здесь ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.