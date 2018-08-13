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Москва, 14.08.2018

Эксперты составили список самых популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре

«Expert Online» 2018

Эксперты сервиса Tvil.ru, проанализировав данные забронированного жилья в частном секторе Крыма с 1 по 30 сентября 2018 года, назвали самые популярные курорты полуострова.

Возглавляет этот список Ялта. Второе место у Феодосии, на третьем – Евпатория, передаёт РИА Новости.

В топ-10 также вошли Судак, Алушта, Алупка, Севастополь, Саки, поселки Мисхор и Николаева.

При этом самый дорогой отдых в Ялте обойдёт туристу в 2651 руб. за одну ночь, в Мисхоре – в 2603 руб. Самый доступный – в посёлке Николаевка (1381 руб.) и в Саки (1601 руб.).

Согласно данным сервиса, туристы в основном бронируют отдых в курортных городах и посёлках Крыма в сентябре этого года на период от 10 до 13 ночей.

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