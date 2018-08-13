Обвал российской валюты продолжается: долл. превысил 68 руб. впервые с апреля 2016 года

В первый рабочий день новой недели российский рубль продолжает падать к основным мировым валютам на фоне санкционных рисков.

Так курс доллара к рублю расчётами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ вырос на 1,3159 руб., составив 68,2234 руб. Таким образом, «американец» впервые с апреля 2016 года превысил 68 руб. В свою очередь курс евро впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.

То, что доллар преодолел отметку в 68 руб., говорит о входе курса доллара в новый торговый диапазон 67- 70 руб., отмечает Ольга Прохода, финансовый аналитик Larson & Holz.

В свою очередь Георгий Ващенко – начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» – считает, что волатильность сохранится на протяжении недели. Но вероятность выхода за отметку 70 руб. в паре долл./руб., по его мнению, низкая. На его взгляд, Центробанк не будет вмешиваться и проводить интервенции, пока курс ниже этого уровня. При этом он убеждён, что пара долл./руб. вернется в диапазон 60-65 на горизонте 1-2 недель.