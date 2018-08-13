Продолжается регистрация участников XIV премии «Финансовая элита России 2018»

Оргкомитет премии продолжает прием заявок от компаний и банков на участие в независимой премии финансового рынка «Финансовая элита России 2018». В этом году состоится уже четырнадцатая церемония награждения лауреатов премии.

К участию традиционно приглашаются компании из таких секторов как банковское дело, страхование, инвестиционные и брокерские компании, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, микрофинансовые организации, специализированные депозитарии, оценочные и аудиторские компании, компании рынка FOREX и др. Церемония награждения лауреатов состоится осенью этого года в Москве.

Вручение премии в каждой подгруппе состоится по основным номинациям: «Гран-при: компания года», «Надёжность», «Динамика развития», а также в специальных и индивидуальных номинациях по сферам деятельности.

предоставлено пресс-службой



Отправить заявку на регистрацию можно на официальном сайте Премии через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Церемония вручения премии «Финансовая элита России» по традиции станет одним из самых статусных и значимых светских событий на финансовом рынке России. Экспертный совет премии опирается в своей работе на рейтинги и рэнкинги стратегического рейтингового партнера премии –ведущего рейтингового агентства России RAEX («Эксперт РА»), на публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация «Россия», Ассоциация Российских Банков, Всероссийский Союз Страховщиков, Российский Микрофинансовый Центр, СРО «МиР» и др. Аналитический партнер премии Агентство БизнесДром.

предоставлено пресс-службой

В Попечительский и Экспертный советы премии входят представители государственных структур и профессиональных объединений финансового сектора, обладающие безупречной деловой репутацией и непререкаемым авторитетом в отрасли, внесшие весомый вклад в становление и развитие финансового рынка России.

В разные годы наряду с другими известными и авторитетными банками, пенсионными фондами, страховыми компаниями и др., лауреатами премии «Финансовая элита Россия» становились: ПАО Сбербанк, ПАО «Почта Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», – ООО «СК «Ингосстрах –Жизнь», ООО «СК «РГС – Жизнь», ООО «Абсолют Страхование», «Альпари», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», Группа компаний «Регион», «Альфа-Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «Газпромбанк Лизинг», ООО Микрокредитная организация «Мани Фанни», Группа компаний «Деньги сразу», ООО МФК «ВЭББАНКИР» и многие другие.

предоставлено пресс-службой

Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых печатных и интернет-СМИ, а также в изданиях финансового сектора. Количество публикаций о премии по итогам 2017 года составило 1135 публикаций, а охват аудитории – более 15 миллионов человек. Эти показатели в два раза превысили аналогичные за 2016 год.

Подробности и детали участия в конкурсе уточняйте в Оргкомитете Премии.

Пресс-служба Оргкомитета Премии:

press@finelita.ru (495) 508-0240; 8-968-905-8811