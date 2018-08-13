Промышленники сами придумают, как избавиться от денег

В Минпромторге состоялось совещание с горнодобывающими и металлургическими компаниями, посвященное налоговым инициативам помощника президента РФ Андрея Белоусова. Бизнес высказался против идеи дополнительных изъятий в размере 500 млрд рублей, передает «Интерфакс», но в министерстве указали, что данное решение должно быть выполнено, в связи с чем компании сами должны предложить наименее болезненные для их инвестпрограмм и обязательств способы изъятия сверхдоходов.

«Вопрос стоял так: что компаниям нужно, чтобы реализовать эту инициативу?», — отметил один из собеседников агентства. «Все жаловались, но позиция Минпромторга: все понимаем, но нам нужно предложить меры. В итоге все ушли думать», — добавил другой.

Следующее совещание состоится уже во вторник, 14 августа, его может провести министр Денис Мантуров. Сейчас компании готовят письма с доводами и аргументами против изъятия сверхприбылей, прося воздержаться от этой идеи.

Ранее Андрей Белоусов заявил, что его идея заключается в том, чтобы «создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля - то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов - и роста мировых цен на их продукцию». Он отметил, что у нефтяников сверхдоходы изымаются через формулы экспортной пошлины и НДПИ, привязанные к мировым ценам на нефть, но у металлургов и химиков такой взаимосвязи нет. По информации газеты «Ведомости», на соответствующем письме Андрея Белоусова стоит виза Владимира Путина «согласен».

Любые подобные инициативы говорят только об одном - денег в бюджете явно не хватает, указывает член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. И государство ищет различные пути для их поиска. Было также предложение ввести единоразовый налог на приватизацию в 90-е. Мол, вам за бесценок достались активы в свое время. Повышение пенсионного возраста – звено той же самой цепи.

С точки зрения пиара - промышленников не жалко, говорит Капитанова. Референдумов по этому поводу проводить не будут. Но с точки зрения здравого смысла есть вопрос. Металлурги и особенно химики, в отличие от нефтянников и газовиков, заточены именно на технологии производства. И те сверхдоходы, которые предлагают частично изъять, могли бы быть потрачены на инвестиции в эти самые технологии и НИОКР. Да и вообще любые дополнительные изъятия средств у бизнеса всегда отражаются на общем инвестиционном климате.

Остается надеяться на разумность высшего руководства страны, отмечает эксперт. Президент всегда прислушивается к голосу представителей ключевых отраслей. Поэтому решение еще не принято и, вероятно, будет скорректировано с учетом интересов производителей.

Вообще же вопрос достаточно сложный и, как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока находится в стадии изучения, отмечает, в свою очередь, Финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв. Предложение помощника президента Белоусова касается так называемых «сверхдоходов», то есть той части прибыли, которая получена в результате изменений курса рубля и разницы в налогообложении в разных отраслях, напоминает он. На первый взгляд, действительно – те отрасли экономики, которые активно экспортируют продукцию, в результате ослабления национальной валюты получили дополнительный доход, не связанный с улучшением качества производства. Говоря по-простому – «с неба свалилось». Да и разница в налогообложении достаточно существенная – 7% у химиков и металлургов против 28% у «нефтянки». То есть, основания для предложения поделиться просматриваются.

С другой стороны, указывает эксперт, если делать изъятие, то на законодательной основе (что такое сверхдоход и с какой цифры он начинается) и с долгосрочным планированием использования изъятых средств. То есть четко знать и видеть, как расходуются эти деньги.

Тем более, что последнее предложение правительства на совещании в Минпромторге было не банальное изъятие средств в бюджет, а инвестиции в национальную экономику. В закромах Родины и так «болтаются» 8 трлн рублей, которые правительство не знает куда девать. Поэтому бизнесу и предложили самим определиться – сколько и куда

Очевидно одно, считает Михаил Грачев: если вопрос подняли и перевели его в плоскость добровольно-принудительного решения – делиться всё-таки придется. Наверное, это и есть в данной ситуации лучшее решение для бизнеса – самому придумать когда, сколько и куда. И если в результате подобного изъятия будут созданы новые рабочие места в современных отраслях, конечно, это будет на благо экономики и государства в целом. Если же все закончиться банальным откупом бизнеса от государственных проблем – осадок останется, а толка не будет.