Раскрыт секрет стройных фигур японцев

Хидэми Такимото – исследователь-диетолог Государственного института здоровья и питания Японии – рассказала, что её соотечественники практически не страдают излишним весом, и на ближайшую перспективу им это и не грозит, благодаря образу жизни и особенностям питания.

По её словам, хотя со времени недоедания сразу после Второй мировой войны быстро возросло потребление продуктов питания, отличительная особенность японцев оказалась в том, что среди них не увеличилось потребление жира, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Такимото отмечает, что в Японии принято недосаливать блюда, а также мясо заменять рыбой нежирных сортов. Ещё одна причина стройных фигур японцев – редкое пользование автомобилями и большие физические нагрузки.

При этом диетолог подчеркнула, что в последнее время современные тенденции всё-таки коснулись жителей Японии – они стали больше есть готовую для употребления пищу.

«К счастью, пока из-за этого не становится больше страдающих излишним весом детей, поэтому я не думаю, что количество больных ожирением в Японии в ближайшее время увеличится», — резюмировала Хидэми Такимото.