Силуанов рассказал, откажется ли РФ от доллара при торговле нефтью

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – заявил, что в перспективе наша страна может отказаться от расчётов в американской валюте при торговле «чёрным золотом».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы, передаёт РИА Новости.

«По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что ещё в июле РФ значительно сократила свои вложения в облигации США.

Согласно последним данным доля России во вкладах в казначейские американские бумаги составляет всего около 15 млрд долл., что является самым низким показателем с 2007 года.