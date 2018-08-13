13-19 августа в Интинском районе Республики Коми стартует масштабный ультрамарафон под новым именем “TransUral Duracell - Беги дольше”. Маршрут забега уникален: он проходит по границе двух частей света Европы и Азии через самую высокую точку Уральского хребта.

В этом году генеральным партнером ультрамарафона выступает компания Duracell - мировой лидер по производству алкалиновых батареек, известных своей долгой работой. Партнерство с ультрамарафоном неслучайно. Для преодоления длительной дистанции нужно быть готовым не только физически, но и технически. Вo время ультрамарафoна мoжет случиться все, чтo угoднo, поэтому важно, чтобы все девайсы, будь то пульсометр, часы с GPS или налобный фонарик, работали сверх долго и без перерывов.

Компания Duracell бросила вызов главному зожному мотиватору страны – Василию Смольному, чтобы понять хватит ли у него энергии пробежать ультрадлинную дистанцию 50 км. В своем Instagram-аккаунте Василий принял вызов разместил клич о совместном участии в забеге и выбрал одну из своих подписчиц, которая побежит вместе с ним.

«Я никогда не бегал более 7 км за раз! А тут мне предложили участие в ультрамарафоне на целых 50 километров, да еще и в приполярном Урале с восхождением на гору Народная, – рассказывает Василий. – К такому забегу нужно быть готовым морально и технически. Морально меня будет поддерживать Полина, у которой есть опыт дальних дистанций, а техническую поддержку окажет Duracell, сделав так, чтобы все гаджеты, необходимые на такой дистанции, работали максимально долго!»