В РСТ рассказали, как падение курса рубля отразится на стоимости турпутёвок

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что высокий курс доллара и евро по отношению к рублю может отразиться на ценах на туристические путёвки.

Об этом заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. При этом она подчеркнула, что по закону у нас цены в рублях на путевки, передаёт «Газета.Ru».

«Соответственно, если тур был куплен и оплачен ранее, то его стоимость уже ни изменится, так как люди уже оплатили его. Те же туристы, кто внесли только предоплату, сейчас с ростом курса бросились доплачивать», - отметила Тюрина.

Она также рассказала, что в настоящее время сами турагенства «бросились» обзванивать своих клиентов и советовать доплатить за тур, пока курс не стал ещё выше, и путёвка не подорожала еще больше.

Также Тюрина обратила внимание, что поскольку путёвки на лето уже проданы, то вряд ли ситуация с ослаблением рубля может значительно отразиться на турпотоке в сезон. «Если кто-то тянул резину и ждал горящих путёвок, то человек вряд ли их уже купит. И путёвка, и с собой нужно еще денег взять. Рост курса доллара просто заставит их отменить свои планы», - резюмировал пресс-секретарь РСТ.

Напомним, на открытии торгов курс доллара США вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Таким образом, «американец» впервые с апреля 2016 года превысил 68 руб. и продолжает движение к отметки в 70 руб. В свою очередь курс евро впервые с апреля текущего года превысил 78 рублей.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 97,59 коп. — до 77,6519 руб., курс доллара увеличился на 1,32 руб. — до 68,2234 руб.