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Москва, 13.08.2018

Володин сделал сенсационное заявление о пенсионной реформе

«Expert Online» 2018

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – сделал сенсационное заявление, отметив, что в рамках пенсионной реформы в нашей стране могут быть отменены государственные пенсии как таковые.

Об этом он сказал в ходе встречи с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой разместило информационное агентство FreeVolgaNews.

Отвечая на вопрос одной из жительниц района о пенсионной реформе, спикер заявил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счёт бюджета её наполняют».

При этом он подчеркнул, что не знает, будут ли в России государственные пенсии или нет.

«Это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – резюмировал председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что тема возраста выхода на пенсию является болезненной, но необходимой мерой. При этом он сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством, которое человек не хочет пить, «но понимает, что, если он его не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже».

Кроме того, премьер-министр напомнил, что раньше в ходе формирования пенсионной системы на одного российского пенсионера приходилось четыре работающих человека. Это, по его словам, было обусловлено низкой продолжительностью жизни.

Сейчас же, как подчеркнул он люди стали жить дольше, поэтому это соотношение практически один к одному, что с точки зрения развития России – положительно.

Новости пенсионной реформы

В середине июня правительство внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст у женщин и мужчин повысят - до 63 и 65 лет соответственно.

19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России

8 августа 2018 года на заседании Центризбиркома были одобрены сразу три формулировки вопроса для референдума о повышении пенсионного возраста.

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