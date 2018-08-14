Как после долгих лет бесплодных переговоров прикаспийские государства смогли договориться по статусу Каспийского моря

Море пяти стран

Подписанная 12 августа казахстанском городе Актау Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном Конвенция о правовом статусе Каспийского моря не снимает все вопросы относительно использования богатств этого водоема. Вопросы разграничении морского дна вынесены за ее рамки и станут предметами будущих двухсторонних договоренностей. Однако для таких договоренностей между прикаспийскими государствами, а тем более для их прочей деятельности на этом уникальном море появилась хорошая основа. Одно уже это дает право отнести этот документ к достижениям, в том числе, и российской дипломатии.

Кроме того, Конвенция всерьез снизит вероятность вооруженного конфликта в потенциально взрывоопасном регионе мира. Ведь в Актау договорились, что на берегах этого моря не будут размещены базы «третьих» государств. Значит, участники споров о недрах Каспия будут избавлены от соблазна подключить к ним США.

С 1991 года, когда Каспийское море перестало быть советско-иранским, все лидеры прикаспийской «пятерки» говорили о необходимости заключить какую-то всеобъемлющую договоренность, касающуюся использования этого водоема. Но всякий раз что-то мешало перейти от слов к делам. Претензии за это можно предъявлять, конечно, всем государствам. Но если уж искать главного виновного в том, что конвенция, необходимость которой была самоочевидна всем, заключена только в 2018 году, то претензии, то, пожалуй, больше всего на эту роль претендует Иран.

Серьезный спор

После распада СССР в Исламской республике какое-то время надеялись, что бывшие советские республики с преобладающим мусульманским населением удастся включить в орбиту своего влияния. Потом, когда стало ясно, что надежды не сбудутся, иранцы просто попытались улучшить свои позиции в Каспийском море. Так возник длительный спор о том, как делить этот водоем. Иран настаивал на разделении акватории Каспия по принципу равных долей – 20% каждому участнику прикаспийской «пятерки». Это при любом раскладе увеличивало бы уже имеющуюся иранскую долю (его часть береговой линии составляет 14%).

Все это предопределило длительный конфликт Ирана с одним из главных получателей советского каспийского наследства – Азербайджаном. Особенно они обострились в 2011 году, после открытия месторождения Сардар Джангал, на который заявили свои официальные претензии и Тегеран, и Баку. Иранцы нашли союзника в лице Туркмении, так же имеющей нерешенный спор по месторождениям с Азербайджаном.

В результате к 2018 году ситуация выглядела тупиковой. Иран не хотел идти на уступки. Пользуясь неопределенностью правового вопроса о статусе акватории, официальный Тегеран предпочитал осваивать тот же спорный Сардар Джангал самостоятельно, ставя своего соседа, к его неудовольствию, перед свершившимся фактом.

Своевременная сговорчивость

Ситуация неожиданно изменилась, когда в мае с. г. США вышли из ядерной сделки с Ираном. Запахло возобновлением западных санкций. В этих условиях Иран решил, что напряженные отношения с северными соседями – это роскошь, которую он себе позволить не может. Власти страны согласились с предложением России по так называемой модифицированной срединной линии. Иран получит меньше, чем двадцать процентов, но зато будет избавлен от головной боли в виде противостояния с Азербайджаном. При подписании соглашения президент Исламской Республики Хасан Рухани все же сделал оговорку по поводу раздела дна, о том, что к этой теме придется вернуться. Но теперь это не скажется на деятельности других прискаспийских стран.

Любопытно, что пойдя на данный шаг, Москва и Тегеран обезопасили себя от антироссийского и антииранского по сути проекта Транскаспийского газопровода, который должен связать Туркменистан, Азербайджан, Грузию, а оттуда в Европу. Согласно Конвенции страны «пятерки» фактически могут заблокировать строительство любого трубопровода, проложенного через акваторию Каспия. Таким образом, Иран в целом отнюдь не проигрыше.

Вряд ли, оказывая давление на Иран, Дональд Трамп рассчитывал, что таким образом будет способствовать сближению этой страны с ее северными соседями. Но, если наше объяснение мотивов Ирана верно, то можно констатировать, что получилось то, что получилось. Остается надеяться, что дальнейшая политическая эволюция в этом регионе не вызовет чрезмерного стремления к изменению положений Конвенции. В любом случае, открывать новый переговорный процесс такой сложности мало кто захочет, а односторонние действия мало кем будут приветствоваться.

По своему замечательно в этой ситуации и то, что при всех разногласиях относительные преимущества оказались на стороне стран СНГ, то есть бывшего единого государства. В то время как позиция Ирана не находили, мягко говоря, поддержки в достаточно сильном политически и экономически Азербайджане. Возможно, победа точки зрения последнего сделала Конвенцию особенно приемлемой для Запада. Во всяком случае, она заранее удостоилась бурного приветствия со стороны Financial Times, что выглядит понятным на фоне неплохих связей Баку и Лондона. При этом, что касается России, наша страна подписанием документа по Каспию также вполне достигла своих целей.