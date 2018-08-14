На сайте «Натали Турс» появилась информация о приостановке деятельности компании, позже её удалили

В одном из крупнейших отечественных туроператоров «Натали Турс» объявили о полной приостановке деятельности компании. В частности, на сайте компании утром 14 августа появилось сообщение о приостановке операционной деятельности. Другие разделы сайта при этом не работали.

Между тем глава компании Владимир Воробьёв заявил, что туроператор не приостанавливает свою деятельность, передаёт РИА Новости

«Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идёт только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля», – подчеркнул Воробьев, отметив, что «Натали Турс» продолжит работать с реестром клиентов, а с 1 октября планируется возобновление деятельности компании.

Сразу после этого «Натали Турс» удалила со своего сайта объявление о приостановке операционной деятельности. Теперь на сайте опубликовано сообщение о том, что компания приостановила продажу.

«Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля по 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно», — говорится в заявлении на сайте компании.

Напомним, в самый разгар летнего сезона (в начале июля 2018 года) Владимир Воробьев – генеральный директор туроператора «Натали Турс» – заявил, что компания вынуждена аннулировать туры. По его словам, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнёрами.

Позже владельцы «Натали Турс» – объявил о готовности продать до 100% компании.

Кроме того, он добавил, что убыток от хозяйственной деятельности туроператора «Натали Турс» за второй квартал текущего года составил около 8-10 млн руб. В свою очередь в Ассоциации туроператоров России оценили потенциальный ущерб клиентам «Натали Турс» в 1,183 млрд руб.

16 июля представители Следственного комитета России побывали в офисе туроператора, изъяв часть документации компании.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, СК РФ начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по реализованным турам.

Уже в начале августа в РСТ заявили, что «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию средств. При этом в ведомстве подчеркивали, что компания не может начать процесс компенсации средств, пока не будет объявлено о прекращении деятельности туроператора.

Наша справка

«Натали Турс» — российская туристическая компания, крупный туроператор. Согласно данным рейтинга «Туринфо», четвёртый по величине туроператор России. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Компания была основана в 1992 году. В 2008 году группа стала оператором по Греции (летнее направление) и Доминикане (зимнее направление), в 2009 — по Кубе и Египту, а в 2010 добавилась Австрия.

В последние годы основными направлениями деятельности компании были – организация туров в такие страны как Испания, Кипр, Таиланд, Андорра, Италия, Турция, ОАЭ, Греция, Куба и др., а также морских круизов.