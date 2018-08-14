Организация системы охраны труда в различных организациях

В 10 разделе ТК РФ прописаны все основные положения касающиеся охраны труда (ОТ). В целом система ОТ - это комплекс сложных мер, которые в первую очередь направлены на то, чтобы:

выделить опасные производственные факторы и определить как от них можно уберечься;

разработать соответствующие меры, инструкции, ознакомить с ними сотрудников.

Обеспечивать ОТ на предприятиях должен работодатель (ст.212 TK РФ). При этом не важен размер, количество сотрудников, организационно-правовая форма предприятия, так как требования OT принципиальны для всех.

Организация на предприятии системы ОТ

TK Российской Федерации предписывает, обязательное создание службы ОТ или введения должности специалиста отвечающего за OT, если штатных единиц в организации более 50. Если контингент предприятия насчитывает меньше 50 работников, то решение об организации службы или приеме специалиста по OT зависит от специфики предприятия.

Что же нужно сделать, чтобы организовать на предприятии систему ОТ?

Обучить руководителей и членов комиссии по OT. Провести обучение всех работников по электро- и пожаробезопасности. Осуществить разработку необходимых локальных актов по OT, электро- и пожаробезопасности и др. Провести на предприятии Специальную оценку условий труда (СОУТ). Провести медицинский осмотр всех штатных сотрудников. Произвести выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ) (если специфика предприятия предполагает их использование) c отметкой в индивидуальной карточке учета выдачи СИЗ. Провести профильное обучение по:

гражданской обороне,

безопасности дорожного движения,

экологии,

промбезопасности и пр.

Обучение по OT регламентировано постановлением Минтруда и Минобразования РФ No1/29 от 13.01.2003г.

В соответствии этому документу учебный курс Охрана труда в первую очередь должен пройти сам работодатель и потом все сотрудники организации также должны пройти обучение и проверку знаний.

В правилах предусмотрено, что обучение можно проходить с отрывом от производства в учебном центре. Однако, следует учесть, что обучение в специализированном учебном центре может проходить в любой удобной форме для конкретного предприятия (очная или дистанционная форма обучения).

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