Палеонтологи назвали возможную причину вымирания древних людей

Учёные-палеонтологи назвали возможную причину вымирания Homo erectus (человек прямоходящий).

Согласно последним исследованиям древних людей могла погубить не внезапная засуха и даже не эпидемия, а обыкновенная лень, пишет Live Science.

При этом учёные напоминают, что Homo erectus появился примерно 2 млн лет назад. Археологи из Национального университета Австралии изучили тысячи артефактов, обнаруженных на Аравийском полуострове, и пришли к выводу, что племена прилагали минимальное количество усилий для поиска припасов и изготовления орудий труда.

Обычно древние люди селились в местах, где был лёгкий доступ к воде, а инструменты делали из некачественных камней, разбросанных вокруг лагеря.

При этом учёные выяснили, что недалеко от поселения древних людей можно было найти более прочные камни. Но для того, чтобы достать их, требовалось подняться на холм. А этого Homo erectus ни разу не сделали – месторождение оказалось нетронутым.

Популяция Homo erectus процветала, пока природа обеспечивала их всем необходимым. Но после пересыхания реки, на берегу которой они жили, древние люди просто вымерли.

Ученые считают, что этот вид древних людей оказался не только ленивым, но и очень консервативным. Их инструменты оставались одинаковыми по размеру и составу, хотя окружающая среда заметно менялась. При этом они не пытались найти другое место для жизни, когда река начала высыхать, что и стало причиной их конца.

Согласно подсчетам ученых, Homo erectus вымерли примерно 50-100 тысяч лет назад. Но некоторые их гены могли передаться современным людям, поскольку не исключено, что представители этого вида скрещивались с Homo sapiens.

Любопытно, что другие виды древних людей были гораздо более активны. В частности, неандертальцы, и Homo sapiens добывали камни из труднодоступных мест и даже перевозили их на значительные расстояния.