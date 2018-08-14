Из-за сильного снижения курса рубля авиабилеты за границу должны резко вырасти в цене в ночь со вторника на среду. Но, как замечает аналитик, на пути роста цен на международные полеты из России стоит жесткое ограничение по спросу. А пока зафиксирован резкий взлет продаж.

По оценке билетного агентства Biletix, продажи авиабилетов по международным направлениям выросли у нас в стране на 31%. Это связано с ожидающимся ростом цен на авиабилеты в среднем на 6–8% из-за падения курса рубля. При этом, как пишет РБК со ссылкой на данные, полученные в компании, по внутрироссийским направлениям «никаких скачков не наблюдается».

Расчеты в авиации осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом в России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 коп. в большую сторону в полночь со вторника на среду. Соответственно, накануне можно успеть купить билет подешевле.

На прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 63,5 руб., для евро — 73,5 руб. Однако, учитывая то, что Центробанк установил на 14 августа 2018 года официальный курс доллара 68,22 руб., а евро — 77,65 руб., то курс IATA для доллара со среды составит 68,5 руб. (плюс 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 руб. (плюс 6,1%). В результате и билеты подорожают на те же 6–7,8%.

Главная причина еженедельного пересчёта курса валют IATA – необходимость сопоставлять стоимость проданных авиабилетов, обычно привязываемых к нацвалютам и весьма жёстко отслеживаемых антимонопольщиками, с затратами авиакомпаний на авиационный керосин, объясняет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Авиакомпании не могут работать себе в убыток, хотя в периоды девальваций валют такое иногда случается. Курс IATA используется российскими авиакомпаниями при формировании базового тарифа пассажирских авиаперевозок плюс тарифов таможенных сборов (когда они применимы). Дополнительные тарифы обычно привязаны к нацвалютам.

По правде говоря, считает аналитик, совокупность воздействия негативных факторов ценообразования авиабилетов – включая падение рубля, рост цен на нефть и нефтепродукты, а также – повышение НДС – может очень существенно (на 15% и выше) поднять цены на авиабилеты – особенно, по зарубежным направлениям, которые не мониторит ФАС. Немного облегчить жизнь тем, кто планирует провести новогодние праздники за рубежом, может всесильная конкуренция авиаперевозчиков. Вполне возможно, учитывая вышеупомянутые факторы, что билеты российских авиакомпаний и даже дискаунтеров в течение некоторого времени – до полугода или чуть дольше – окажутся дороже их иностранных конкурентов. Особое внимание стоит обратить на Turkish Airlines из-за глубокого падения лиры.

Чтобы выдержать конкуренцию и не уйти с рынка, авиаперевозчикам, оказавшимся в ситуации с негативной экономикой ценообразования, придётся идти на разные мелкие ухищрения, уверен Владимир Рожанковский. Они будут пытаться увеличивать продажи товаров Duty Free на борту, снижать качество питания, увеличивая при этом по максимуму импортозамещение, увеличивать тарифы за негабаритных багаж и ручную кладь, в последнюю очередь – увеличивать некие статьи в рубрике «разное» — например, «аэропортовый сбор».

Смысл сообщения, которое мы обсуждаем, сводится к тому, что билеты подорожают в ближайшие дни, отмечает в свою очередь директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, но они уже подорожали и подорожают еще, если рубль продолжит падение или, наоборот, подешевеют, если ситуация на рынке изменится.

Второе, на что считает важным обратить внимание Дмитрий Жарский, это то, что помимо курса валют, на стоимость билета влияет огромное количество факторов. Это и размер топливного сбора, и стоимость непосредственно авиационного топлива, и цена обслуживания бортов в принимающих аэропортах, уже не говоря о тарифе перевозчика, который может меняться в зависимости от сезонного фактора, спроса на конкретное направление и даже дня недели (с пятницы по воскресенье стоимость билета может превышать уровни будних дней на дополнительные 10-25%). То есть, если на какие-то направления в результате изменения курса спрос резко начнет падать, перевозчик приступит к снижению тарифа, что приведет падению стоимости перелета.

Также он напоминает, что маржинальность бизнеса авиаперевозчиков крайне низкая и не превышает 2-2,5%. И это справедливо и для российских, и для зарубежных компаний, но у российских, ко всему, сейчас есть проблема в виде снижения продаж. По данным все того же Biletix, за первые 6 месяцев этого года, несмотря на рост продаж в целом на 18%, по международным направлениям наблюдается спад на 5%, при этом доля продаж по внутренним направлениям выросла до 61%, а по внешним соответственно упала до 39%.

Стоимость перелетов по внутренним направлениям от колебаний курса рубля зависит значительно меньше, замечает эксперт, кроме того, здесь выше роль в регулировании тарифов со стороны Росавиации. Так что основную прибыль перевозчикам приносят именно международные рейсы, а билетов на них продается все меньше, и, надо полагать, если цены поползут резко вверх, ситуация только ухудшится. Это говорит как минимум о том, что именно резкого скачка цен на билеты участники рынка не допустят уже потому, что это невыгодно в первую очередь им самим, заключает эксперт.