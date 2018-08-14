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Москва, 15.08.2018

Россия создаст вертолёт будущего

«Expert Online» 2018

Уже до конца 2018 года в России планируют разработать облик многовинтового вертолёта будущего с гибридной силовой установкой.

Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз двигателя, который традиционно используется на летательных аппаратах, с электродвигателем. Такое решение поможет снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, увеличить длительность и дальность полёта, передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в авиастроительной отрасли.

При этом отмечается, что сейчас большинство крупных производителей авиационной техники всерьёз задумываются над созданием гибридных летательных аппаратов, которые позволят сократить выбросы вредных веществ и воспользоваться другими преимуществами электрификации.

Наша справка

Ещё во времена СССР отечественные авиаконструкторы создали несколько опытных образцов многовинтовых вертолётов. Однако тогда они не получили признания из-за сложности и громоздкости конструкции.

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