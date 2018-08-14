Россиянам пытаются затруднить получение паспортов в ЕС

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова рассказала в интервью Financial Times, что в рамках ужесточения борьбы с отмыванием денег и коррупцией Еврокомиссия самым тщательным образом изучит схемы «продажного гражданства», действующие в восьми европейских странах.

«При малейших сомнениях подозрительному просителю будет отказано в гражданстве,- подчеркнула Вера Юрова.- Мы не имеем полномочий запрещать такую практику, но мы обязаны убедить членов ЕС повысить планку требований и быть более осторожными в этих вопросах».

Как оказалось, говоря о «подозрительных просителях», еврокомиссар в основном имеет в виду желающих получить гражданство, скажем, Мальты российских граждан, происхождение капиталов которых часто вызывает у европейцев сомнения и подозрения.

«Вызывает серьезную тревогу, когда гражданин России, проработавший всю жизнь менеджером среднего или высокого уровня и имевший не очень высокую зарплату, неожиданно покупает гражданство Мальты», - открытым текстом заявила еврокомиссар Юрова.

В восьмерку европейских государств, торгующих паспортами и гражданством, кроме всем известных Мальты и Кипра, также входят Австрия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва и Португалия. Схемы в них отличаются в деталях, но одинаковы по сути. Для того, чтобы получить паспорт одной из восьми европейских стран, перечисленных выше, необходимо вложить крупную сумму денег в экономику этого государства. Взамен владелец нового паспорта получает право жить и работать в любой европейской стране и свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Осенью Еврокомиссия опубликует свой доклад, в котором будут подвергнуты острой критике недостаточная, по мнению Брюсселя, осмотрительность властей торгующих гражданством стран и поставлена под сомнение тщательность проверки просителей и источников их богатств.

Доклад будет одним из этапов более широкой кампании, направленной против отмывания денег в Европе, которую ЕК проводит вместе с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (EBA). Громкие скандалы, связанные с отмыванием денег в банках Мальты и Латвии, привлекли внимание к схемам продажи гражданства этими странами и недостатку контроля за деньгами из России, попадающими в Евросоюз. Лично Юрову больше всего беспокоит мальтийская схема, при которой за паспорт островного государства необходимо внести 650 тыс. евро в Фонд развития и купить или взять а аренду объект недвижимости, а также купить акций мальтийских компаний или облигаций как минимум на 150 тыс. евро. За каждого члена семьи придется доплатить еще от 25 до 50 тыс. евро.

Мальта ввела в действие эту схему в 2014 году. По данным правительственного агентства Identity Malta, за четыре года гражданство получили более 700 иностранных инвесторов, а страна - 590 млн евро. Кстати, правительственная организация Identity Malta, контролирующая выдачу гражданства за инвестиции, публикует имена всех инвесторов, получивших мальтийские паспорта, и там действительно есть фамилии известных российских бизнесменов.

В марте этого года Transparency International опубликовала доклад в рамках программы Organized Crime and Corruption Reporting Project, в котором говорится, что подобные схемы торговли паспортами и гражданством представляют «главную угрозу» развития коррупции в ЕС. Однако такие паспорта, которые еще называют «золотыми», составляют очень маленькую долю в новых паспортах, ежегодно выдаваемых в Евросоюзе. В 2016 году, по данным Eurostat, гражданство членов ЕС получили 994800 человек. Из них лишь 0,1% была выдана по схемам торговли гражданством.

К тому же, практика предоставления гражданства крупным инвесторам является очень давней и весьма широко распространенной, распространенной, хотя и не обязательно оформляемой законодательно, как это сделала упомянутая «восьмерка» европейских стран. С этой точки зрения, такое оформление следовало бы считать скорее шагом вперед в правовом отношении и уж никак не фактором, способствующим коррупции.

В Investment Migration Council, организации, которая представляет инвесторов и правительства, участвующих в схемах, утверждают, что наиболее популярные программы – в Австрии, на Мальте и Кипре – не представляют никакой угрозы безопасности Старого Света.

Для облегчения поисков подозрительных соискателей европейского гражданства Вера Юрова также обещает ускорить внесение изменений в черный список стран, в которых наиболее высок риск отмывания денег. России, кстати, в нем нет.