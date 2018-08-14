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Москва, 14.08.2018

Россиянам пытаются затруднить получение паспортов в ЕС

«Expert Online» 2018
  • Менеджеру среднего звена копить на такую обложку, конечно, долго, но если быть бережливым...

Менеджеру среднего звена копить на такую обложку, конечно, долго, но если быть бережливым...

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова рассказала в интервью Financial Times, что в рамках ужесточения борьбы с отмыванием денег и коррупцией Еврокомиссия самым тщательным образом изучит схемы «продажного гражданства», действующие в восьми европейских странах.

«При малейших сомнениях подозрительному просителю будет отказано в гражданстве,- подчеркнула Вера Юрова.- Мы не имеем полномочий запрещать такую практику, но мы обязаны убедить членов ЕС повысить планку требований и быть более осторожными в этих вопросах».

Как оказалось, говоря о «подозрительных просителях», еврокомиссар в основном имеет в виду желающих получить гражданство, скажем, Мальты российских граждан, происхождение капиталов которых часто вызывает у европейцев сомнения и подозрения.

«Вызывает серьезную тревогу, когда гражданин России, проработавший всю жизнь менеджером среднего или высокого уровня и имевший не очень высокую зарплату, неожиданно покупает гражданство Мальты», - открытым текстом заявила еврокомиссар Юрова.

В восьмерку европейских государств, торгующих паспортами и гражданством, кроме всем известных Мальты и Кипра, также входят Австрия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва и Португалия. Схемы в них отличаются в деталях, но одинаковы по сути. Для того, чтобы получить паспорт одной из восьми европейских стран, перечисленных выше, необходимо вложить крупную сумму денег в экономику этого государства. Взамен владелец нового паспорта получает право жить и работать в любой европейской стране и свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Осенью Еврокомиссия опубликует свой доклад, в котором будут подвергнуты острой критике недостаточная, по мнению Брюсселя, осмотрительность властей торгующих гражданством стран и поставлена под сомнение тщательность проверки просителей и источников их богатств.

Доклад будет одним из этапов более широкой кампании, направленной против отмывания денег в Европе, которую ЕК проводит вместе с ЕЦБ и Европейской банковской организацией (EBA). Громкие скандалы, связанные с отмыванием денег в банках Мальты и Латвии, привлекли внимание к схемам продажи гражданства этими странами и недостатку контроля за деньгами из России, попадающими в Евросоюз. Лично Юрову больше всего беспокоит мальтийская схема, при которой за паспорт островного государства необходимо внести 650 тыс. евро в Фонд развития и купить или взять а аренду объект недвижимости, а также купить акций мальтийских компаний или облигаций как минимум на 150 тыс. евро. За каждого члена семьи придется доплатить еще от 25 до 50 тыс. евро.

Мальта ввела в действие эту схему в 2014 году. По данным правительственного агентства Identity Malta, за четыре года гражданство получили более 700 иностранных инвесторов, а страна - 590 млн евро. Кстати, правительственная организация Identity Malta, контролирующая выдачу гражданства за инвестиции, публикует имена всех инвесторов, получивших мальтийские паспорта, и там действительно есть фамилии известных российских бизнесменов.

В марте этого года Transparency International опубликовала доклад в рамках программы Organized Crime and Corruption Reporting Project, в котором говорится, что подобные схемы торговли паспортами и гражданством представляют «главную угрозу» развития коррупции в ЕС. Однако такие паспорта, которые еще называют «золотыми», составляют очень маленькую долю в новых паспортах, ежегодно выдаваемых в Евросоюзе. В 2016 году, по данным Eurostat, гражданство членов ЕС получили 994800 человек. Из них лишь 0,1% была выдана по схемам торговли гражданством.

К тому же, практика предоставления гражданства крупным инвесторам является очень давней и весьма широко распространенной, распространенной, хотя и не обязательно оформляемой законодательно, как это сделала упомянутая «восьмерка» европейских стран. С этой точки зрения, такое оформление следовало бы считать скорее шагом вперед в правовом отношении и уж никак не фактором, способствующим коррупции.

В Investment Migration Council, организации, которая представляет инвесторов и правительства, участвующих в схемах, утверждают, что наиболее популярные программы – в Австрии, на Мальте и Кипре – не представляют никакой угрозы безопасности Старого Света.

Для облегчения поисков подозрительных соискателей европейского гражданства Вера Юрова также обещает ускорить внесение изменений в черный список стран, в которых наиболее высок риск отмывания денег. России, кстати, в нем нет.

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