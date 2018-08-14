Учёные нашли способ борьбы с неизлечимым раком

Американские учёные из университета Сан-Франциско нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.

Как известно, 50 % случаев рака возникает из-за нарушений в сигнальных путях, контролирующих рост клеток. Одним из таких путей является MAPK/ERK, играющий важную роль в росте злокачественных новообразований, который осуществляется через сложный каскад взаимодействующих белков.

Запуск такого каскада происходит, когда с белковыми рецепторами с внешней стороны клетки связывается сигнальное соединение. Это приводит к тому, что на внутренней поверхности мембраны клетки активируется белок RAS, передающий сигнал на белок RAF, а далее на MEK и MAPK. В итоге активируется широкий спектр программ, нацеленных на рост и размножение клеток.

Регуляторные белки NF1 удерживают активность MAPK/ERK в пределах здорового диапазона. Однако мутации, происходящие в генах, которые кодируют компоненты сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию опухоли.

Многолетние попытки разработки препаратов, нацеленных на MAPK/ERK, регулярно терпели неудачи из-за того, что в злокачественных тканях существуют обходные сигнальные пути, а сами дефектные белки почти не взаимодействуют с лекарственными веществами.

Согласно одной из гипотез, мутации делают компоненты слишком чувствительными к химическим сигналам. Чтобы проверить это американские ученые использовали экспериментальное соединение RMC-4550, которое ингибирует активность белка SHP2, пишет MedicalXpress.

Результаты тестирования препарата на культурах раковых клеток, в которых имелись мутации в генах NF1 и других важных компонентов, продемонстрировали, что опухоли останавливали свой рост.

Таким образом, открытие американских учёных может стать настоящим прорывом в лечении злокачественных опухолей.