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Москва, 14.08.2018

В МЭР предложили двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году

«Expert Online» 2018

В следующем году «коммуналка» может подорожать дважды.

В частности, в Министерстве экономического развития (МЭР) РФ предложили повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа с учётом прогноза по инфляции.

В ведомстве выступили с предложением повысить тарифы 1 января 2019 года частично с целью предотвращения «негативных тарифных последствий», передаёт РБК.

Отмечается, что размер повышения составит 1,7%. При этом индексация платы за ЖКХ 1 июля 2019 года из-за предыдущего повышения в январе должна быть снижена с 4 до 2,4%.

Свое предложение МЭР уже направило в Министерство энергетики и строительства, а также в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее сообщалось, что МЭР хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

В министерстве отметили, что в результате, помимо роста в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

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