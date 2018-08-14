Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 14.08.2018

В США нашли замену российскому газу

«Expert Online» 2018

В США продолжают искать замену российскому газу, чтобы уменьшить влияние Москвы на страны Запада.

Очередное спасение от «врага с Востока» отыскал американский конгрессмен Девин Нунес, который рассказал журналистам чем можно заменить «голубое топливо» из РФ, пишет Washington Examiner.

По его мнению, Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию. Он подчеркнул, что это единственный способ, который поможет Западу справиться с Москвой.

«С постройкой Трансадриатического газопровода появится ещё один источник газа для Европы. Это снизит зависимость европейских стран от российского газа», – убеждён Нунес.

При этом он отметил, что единственным препятствием для этого является «российская пропаганда, которая активно работает в Италии».

Наша справка

Трансадриатический газопровод является частью так называемого Южного газового коридора, объединяющего несколько газопроводных проектов, предназначенных для поставок газа из Каспийского региона в Европу в обход России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. «Произошедшее с рублём – это постановочный трюк»
      Рубль на бирже обвалился до минимумов ноября 2016 года. Почему?
    2. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту
    3. Торговая война США-Китай перекраивает торговые потоки
      Последние шаги со стороны США в торговой войне против Китая закрывают путь китайским товарам не только в эту страну, но и в Европу. Однако новый раунд повышения пошлин может задеть за живое и американскую промышленность