В США нашли замену российскому газу

В США продолжают искать замену российскому газу, чтобы уменьшить влияние Москвы на страны Запада.

Очередное спасение от «врага с Востока» отыскал американский конгрессмен Девин Нунес, который рассказал журналистам чем можно заменить «голубое топливо» из РФ, пишет Washington Examiner.

По его мнению, Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию. Он подчеркнул, что это единственный способ, который поможет Западу справиться с Москвой.

«С постройкой Трансадриатического газопровода появится ещё один источник газа для Европы. Это снизит зависимость европейских стран от российского газа», – убеждён Нунес.

При этом он отметил, что единственным препятствием для этого является «российская пропаганда, которая активно работает в Италии».

Наша справка

Трансадриатический газопровод является частью так называемого Южного газового коридора, объединяющего несколько газопроводных проектов, предназначенных для поставок газа из Каспийского региона в Европу в обход России.