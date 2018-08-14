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Москва, 14.08.2018

Вайкуле выдвинула условия для поездки в Крым

«Expert Online» 2018

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова.

По её словам, в этом случае она готова выступить в Крыму даже бесплатно, передаёт РИА Новости.

Напомним, 11 августа в Одессе известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о своём возможном посещении Крыма.

Отвечая на вопросы украинских журналистов на пресс-конференции перед концертом, она пообещала, что не поедет на гастроли в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

«Нам запрещено — нам, европейцам», — подчеркнула певица.

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