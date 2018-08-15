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Москва, 15.08.2018

Дания отгородится на границе от немецких свиней забором

«Expert Online» 2018

В Министерстве охраны окружающей среды Дании одобрили строительство ограждения вдоль границы с Германией.

Данная мера призвана предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую переносят дикие кабаны, пишет Deutsche Welle.

По данным издания, строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Наша справка

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней и других животных. Обнаружена в 1903 году в Южной Африке.

Наиболее опасное для свиней заболевание, от него не существует ни лекарства, ни вакцины. Для человека этот вирус не опасен, а заражение им свиней означает уничтожение всего поголовья в очаге инфекции.

Распространение вируса происходит через контакты с дикими свиньями, продукты свиноводства, не прошедшие тепловую обработку (сало, сыровяленые изделия), а также через зараженные корма.

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