Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 15.08.2018

Для Росгвардии разработают новую уникальную разведмашину

«Expert Online» 2018

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) заказала разработку специальной инженерной машины для групп разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт РИА Новости.

Уникальная инженерная машина, обеспечивающая поиск боеприпасов, самодельных взрывных устройств с различными исполнительными элементами и линиями управления, а также возможностью определения и отображения координат, должна быть разработана до конца ноября 2019 года.

При этом отмечается, что ориентировочная потребность Росгвардии в таких машинах составляет 58 единиц.

Согласно технической документации, это будет бронированный серийно выпускаемый автомобиль, оборудованный противоминной защитой днища, на который установлено дополнительное оборудование для поиска взрывоопасных предметов и блокирования радиоканалов управления взрывными устройствами.

Расчёт специальной машины должен состоять из экипажа (2 человека) и группы разведки и разминирования (4 сапёра, а также кинолог с минно-розыскной собакой).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. «Произошедшее с рублём – это постановочный трюк»
      Рубль на бирже обвалился до минимумов ноября 2016 года. Почему?
    3. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту