Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) заказала разработку специальной инженерной машины для групп разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт РИА Новости.

Уникальная инженерная машина, обеспечивающая поиск боеприпасов, самодельных взрывных устройств с различными исполнительными элементами и линиями управления, а также возможностью определения и отображения координат, должна быть разработана до конца ноября 2019 года.

При этом отмечается, что ориентировочная потребность Росгвардии в таких машинах составляет 58 единиц.

Согласно технической документации, это будет бронированный серийно выпускаемый автомобиль, оборудованный противоминной защитой днища, на который установлено дополнительное оборудование для поиска взрывоопасных предметов и блокирования радиоканалов управления взрывными устройствами.

Расчёт специальной машины должен состоять из экипажа (2 человека) и группы разведки и разминирования (4 сапёра, а также кинолог с минно-розыскной собакой).