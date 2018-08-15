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Москва, 15.08.2018

Эксперты назвали возможные цены на новые модели iPhone

«Expert Online» 2018

Эксперты спрогнозировали цены на три новые модели iPhone, презентация которых планируется в сентябре 2018 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте аналитической компании Trend Force, обновленный iPhone X будет стоить дешевле предшественника.

Эксперты предполагают, что его цена составит от 899 до 949 долл. При этом самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, который оценивается аналитиками в 999 долл.

Кроме того, эксперты рынка гаджетов считают, что Apple также представит бюджетную версию модели с ЖК-экраном, стоимость которой может составить до 749 долл.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei Technologies обогнала Apple и стала второй в мире по объёму продаж смартфонов во II квартале 2018 года, уступая лишь Samsung Electronics.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, с апреля по июнь 2018 года Huawei продала 54 млн телефонов, что более чем на 40% выше прошлогоднего результата.

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