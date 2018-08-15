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Москва, 15.08.2018

Эксперты оценили вероятность роста цен на бензин в 2019 году

«Expert Online» 2018

Как сообщили в ФАС, предпосылок для роста цен на бензин в России в 2019 году нет.

«Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается, прежде всего, цены на нефть на мировых рынках», - рассказал глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Представитель ведомства заверил, что предпосылок для темпа роста цен на топливо, отличающегося от инфляции нет.

Махонин сообщил также, что из-за большой налоговой нагрузки на производителей топлива в России, ФАС ради недопущения роста цен на бензин выступала за отмену пошлин, увеличение НДПИ и одновременное снижение акцизов на нефтепродукты.

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