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Москва, 16.08.2018

Генетики научились «вычислять» внешность будущих детей

«Expert Online» 2018

Российские генетики создали уникальную программу, которая позволяет сравнивать ДНК родителей и определять, как будут выглядеть некоторые черты их ребёнка.

Её создатели считают, что она может стать востребованной при массовом распространении технологий искусственного оплодотворения, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Genotek.

По мнению генетиков, разработанный ими алгоритм позволяет предсказывать черты будущего ребёнка, а со временем может стать необходимым для расчётов при планировании беременности.

При этом отмечается, что алгоритм учитывает влияние 30 различных генов на облик человека. И как показали последующие тесты, он достаточно хорошо прогнозирует цвет глаз, волос и кожи будущего ребенка.

Сами учёные подчёркивают, что они не призывают использовать разработанный ими алгоритм для того, чтобы создавать «детей по заказу» или вмешиваться в естественный процесс формирования зародыша. Подобные вещи сегодня напрямую запрещены законами России, Великобритании, Китая, Канады и многих других стран.

С другой стороны, если мнение общественности изменится, то алгоритм можно будет использовать для подобных целей в тех случаях, если отбор эмбрионов производится по медицинским показателям, к примеру, при высоком риске развития смертельно опасных болезней, связанных с «опечатками» в генах.

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