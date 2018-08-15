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Москва, 15.08.2018

Инновационный итальянский бренд представляет новую линию «убитых» кедов

«Expert Online» 2018
  • Инновационный итальянский бренд представляет новую линию «убитых» кедов
предоставлено пресс-службой

Инновационный итальянский премиум-бренд обуви и аксессуаров Premiata запускает линию «убитых» кедов из искусственно состаренной «грязной» кожи с яркими фирменными символами-крестами и драконьим глазом.

Идея создания линейки, которую можно условно назвать молодежной, родилась под влиянием постоянно меняющегося «человеческого ландшафта» Милана: в городе, по праву считающемся одной из мировых фэшн-столиц, за последние годы возник целый пласт уличной культуры и, как следствие, эстетики, начавшей диктовать условия более «высокому» стритстайлу. Милан превратился в город скейтеров, граффити-художников и стилистов.

andybn-1.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Креативный директор Грациано Мацца решил ответить на этот вызов новой линейкой мягких удобных унисекс-кедов на суперэластичной резиновой подошве различных цветов, прежде всего винтажных. Выдержанные в характерной бренду стилистике и отмеченные яркими фирменными символами-крестами по бокам, они, тем не менее, заметно отличаются от остальных моделей лайфстайл-линейки бренда - прежде всего гранжевой эстетикой искусственно состаренной, потертой «грязной» кожи, замши и даже шнуровки (будто носили не снимая на протяжении нескольких лет!), а также драконьим глазом, нанесённым на наружную часть каждой единицы будто печать. В женской версии кеды, получившие то же унисекс-имя Andy, что и мужские, порой приобретают дополнительные декоративные элементы: «волосы» из полимеров или металлическое напыление.

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