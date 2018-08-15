Крым полностью отказался от Visa и Mastercard

В Крыму перестали обслуживать банковские карты Visa и MasterCard, передает портал «Политика сегодня». Как уточнили в колл-центре «Генбанка», все действующие карты Visa или MasterCard банк автоматически заменил своим клиентам на карты платежной системы «Мир».

«Без всяких комиссий. Клиент может забрать свою карту “Мир” в любом отделении банка», — рассказали в колл-центре банка.

Как уточняется, Visa и MasterCard должны были прекратить свою деятельность на полуострове еще в 2014-м, сразу после введения санкций США из-за вхождения Крыма в состав России. Национальная платежная система «Мир» появилась как раз в ответ на действия американских властей и призвана полностью заменить свои иностранные аналоги. С 1 июля текущего года всем работникам бюджетной сферы заработная плата уже перечисляется на карту «Мир». Пенсионные выплаты переведут на российскую платежную систему «Мир» в июле 2020 года.