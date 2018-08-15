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Культура
Москва, 15.08.2018

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС LEXUS DESIGN AWARD —КРЕАТИВНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАДУТ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

«Expert Online» 2018
  • ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС LEXUS DESIGN AWARD —КРЕАТИВНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАДУТ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ
предоставлено пресс-службой

10 августа 2018 г. Lexus объявляет о начале приема заявок на участие в престижном международном конкурсе Lexus Design Award (Премия Лек-сус в области дизайна 2019).

Цель программы всегда оставалась неизменной — сделать мир лучше с помощью дизайна. Она как никогда ясна и сейчас, ведь седьмой по счету конкурс в 2019 году пройдет под девизом «Дизайн для лучшего будущего» (Design for a Better Tomorrow).

Идеи, предлагаемые в рамках конкурса новым поколением дизайнеров, должны учитывать не только три фундаментальных принципа бренда Lexus — «Предвосхищать», «Внедрять инновации» и «Интриговать», но и потребности общества будущего. Перед участниками Lexus Design Award стоит задача разработать инновационные и свежие творческие решения в области дизайна, которые внесут вклад в будущее общества.

Lexus Design Award Russia Top Choice - специальная премия для дизайнеров и деятелей  искусства будет вручаться уже в третий раз, в российском этапе конкурса участвуют работы, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего для всех. Победитель попадёт в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award, в котором соревнуются двести молодых талантов со всего мира, стремящиеся получить признание за инновационный дизайн.

Имена членов жюри российского этапа конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2019 станут известны в сентябре 2018 г., а победителя, финалистов и победителя в конкурсе открытого голосования объявят 23 ноября на церемонии награждения в Москве.

В случае прохождения в финал международного конкурса, участник получит шанс создать рабочий прототип с бюджетом до 3 млн. японских иен (свыше 1, 7 млн. рублей) под руководством наставников с мировыми именами и представить его на Неделе дизайна в Милане. Именно здесь один из финалистов Lexus Design Award получит гран-при конкурса — победителя определит авторитетное международное жюри Lexus Design Award. В прошлом году работы финалистов оценивали такие визионеры, как сэр Дэвид Аджайе и представители студий Snarkitecture и Formafantasma.

Заявки на участие в российском конкурсе Lexus Design Award Russia Top Choice 2019 принимаются с 10 августа по 28 октября 2018 года.

Дополнительная информация:

Премия Lexus Design Award: LexusDesignAwardRussia.ru 

Facebook: fb.com/lexusdesignawardrus

Instagram: @lexus_design_award_russia

Vkontakte: http://vk.com/lexusdesignawardrussia

Официальные хештеги: #LexusDesignAward #LexusDesignAwardRussia

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС LEXUS DESIGN AWARD RUSSIA TOP CHOICE 2019

Название

Lexus Design Award Russia Top Choice 2019

Период приема заявок

10 августа — 28 октября 2018 г.

Критерии

оценки
  •       Предвосхищение

Можно ли сказать, что концепция и дизайн предугадывают не только потребности клиента, но и всего общества?

  •       Внедрение инноваций

Демонстрирует ли дизайн новаторское мышление и оригинальность в задумке и воплощении?

  •       Интрига

Является ли дизайн привлекательным и интригующим в своей концепции и воплощении?

Жюри

Будет объявлено в сентябре 2018 г.

Категории награды

 

Lexus Design Award Russia Top Choice 2019 

  • Один победитель
  • Два финалиста
  • Победитель открытого голосования
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