Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг (Global Liveability Ranking 2018) самых некомфортных для проживания городов мира.

Возглавляет ТОП-10 Дамаск – столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. В ходе гражданской войны, которая началась в стране в 2012 году, многие здания города были разрушены. А жить в столице Сирии стало очень опасно.

При этом самый низкий рейтинг у города в категории «стабильность» - 20,0, самый высокий - в категории «культура и окружающая среда» (40,5).

На втором месте – столица и крупнейший город Бангладеш Дакка. Здесь расположена большая часть промышленности страны, представленная производством джутового волокна, хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, пищевой и другими отраслями. Кроме того, это катастрофически перенаселённый город, где только официально проживают около 20 млн жителей, а неофициально - 30 млн.

Также в Дакке отмечается низкий уровень развития инфраструктуры. Помимо этого, экологическая ситуация в городе вызывает обеспокоенность, так как здесь огромное количество мусора, а из-за перенаселения и высокой плотности населения болезни распространяются со скоростью света. Самые низкие показатели у города в категории «инфраструктура» - 26,8. Самые высокие – в категории «стабильность» (50,0).

На третьем месте Лагос – портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны. Сейчас город занимает практически всю территорию штата Лагос и состоит из большого числа районов, соединённых и разделённых между собой автомагистралями. Самый низкий показатель у Лагоса в категории «стабильность» (20,0), а самый высокий - в категории «культура и окружающая среда» (53,5).

В ТОП-10 непригодных для жизни городов мира также вошли: Карачи (Пакистан), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Хараре (Зимбабве), Триполи (Ливия), Даула (Камерун), Алжир (Алжир) и Дакар (Сенегал).



