Между Россией и США может начаться «случайная» ядерная война из-за ошибки системы противоракетной обороны, пишет журнал The National Interest. Также быть втянутым в непреднамеренный конфликт рискует и Китай.

Как считает автор материала, опасность состоит в том, что системы управления, ответственные за командование, контроль и разведку, ранее отслеживали только пуски ядерных зарядов. Сегодня в их сферу ответственности входит и наблюдение за пусками обычных ракет. Таким образом, противоракетные системы США могут случайно спутать применение ядерного и неядерного оружия Россией и расценить их как начало ядерной войны.

Издание отмечает также, что ситуацию осложняет размещение США, Китаем и Россией ядерного и неядерное оружия в одних и тех же местах.

Так Россия, по данным издания, якобы размещает подводные лодки с баллистическими ракетами и ядерными боеголовками там же, где и подлодки с обычным вооружением.