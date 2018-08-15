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Москва, 15.08.2018

Центробанк снизил курс евро более чем на рубль

«Expert Online» 2018

Несмотря на то, российский рубль утром 15 августа на торгах Московской биржи продолжил своё падение к доллару и евро, ЦБ РФ повысил курс нацвалюты на четверг, 16 августа.

Курс доллара США утром рос на 26 коп. и составлял 66,6 руб. Курс евро торговался по 75,49 руб., что на 21 коп. выше уровня предыдущего закрытия. При этом падение рубля происходило на фоне снижения мировых цен на «чёрное золото».

Ранее сообщалось, что, в частности, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% – до 72 долл. за баррель, сентябрьских контрактов на нефть марки WTI – на 0,48% – до 66,71 долл. за баррель.

Днём 15 августа регулятор установил официальный курс евро к рублю на четверг, понизив его на 1,0072 руб. – до 75,2253 руб. Курс доллара также уменьшился, но не так значительно – на 37,63 коп., до 66,3772 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 66,03 коп., составив 70,3588 руб.

Напомним, 14 августа в ходе торгов на Московской бирже рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии к доллару и к евро. Ранее стоимость доллара превышала 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

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