Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов сегодня, 15 августа, продолжают падение на новостях о росте запасов этого топлива в США, а также увеличении добычи в Ливии, предает «Росбалт».

К 7:59 по московскому времени октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли в цене $0,18, подешевев до $72,28 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI в ходе на электронных торгов на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли $0,33 и стали стоить $66,71 за баррель. «Нефть предприняла попытку роста, но закрепиться в плюсе ей не удалось», передает аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Торги стартовали с отметки $72,9 за баррель марки Brent, в течение дня цены выросли до $74,1, но к концу дня снизились к $72,3», — говорится в обзоре эксперта, который отмечает, что давление на цены продолжает оказывать отчет Американского нефтяного института с его показателями роста запасов «черного золота» в США в 3,7 млн баррелей. Иосуб отмечает, что рынок ожидает снижения запасов на 2,5 млн баррелей.