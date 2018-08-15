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Москва, 15.08.2018

Цены на нефть продолжают падение

«Expert Online» 2018

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов сегодня, 15 августа, продолжают падение на новостях о росте запасов этого топлива в США, а также  увеличении добычи в Ливии, предает «Росбалт».

К 7:59 по московскому времени октябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли в цене $0,18, подешевев до  $72,28 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI  в ходе на электронных торгов на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли $0,33  и стали стоить $66,71 за баррель. «Нефть предприняла попытку роста, но закрепиться в плюсе ей не удалось», передает  аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Торги стартовали с отметки $72,9 за баррель марки Brent, в течение дня цены выросли до $74,1, но к концу дня снизились к $72,3», — говорится в обзоре эксперта, который отмечает, что давление на цены продолжает оказывать отчет Американского нефтяного института с его показателями роста запасов «черного золота» в США в 3,7 млн баррелей. Иосуб отмечает, что рынок ожидает снижения запасов на 2,5 млн баррелей.

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