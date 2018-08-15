Турция ввела дополнительные пошлины на целый ряд американских товаров.

Пошлины коснулись табачных изделий, алкоголя, автомобилей, косметики, риса, фруктов и других товаров, поставляемых в страну из США. При этом отмечается, что размер пошлины составит от 20% до 140%, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна прекращает закупку электронной продукции у США. По его словам, Анкара «начинает бойкотировать американскую электронику».

Эти действия стали ответом на недружественный шаг США, увеличивших пошлины на сталь и алюминий для Турции до 50% и 20%. Это вдвое больше повышенного сбора для России, Китая и Евросоюза. Кроме того, против турецких чиновников были введены персональные санкции. Турецкая лира с начала этого года подешевела уже почти вдвое.

После этого Эрдоган заявил, что американская сторона нанесла «удар в спину» своим турецким партнёрам.