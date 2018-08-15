В Швеции опять жгут машины

Не по-шведски

В северном королевстве накануне выборов началась эпидемия поджогов автомобилей. В Гетеборге, Трольхеттане и других городах на западе Швеции сгорели десятки машин. Премьер-министр пообещал жестко наказать виновных.

Глава шведского правительства Стефан Лёвен не скрывает своего раздражения.

«Я в ярости и хочу спросить, какого черта они творят?- заявил Лёвен, выступая во вторник по шведскому радио.- Общество всегда будет жестко реагировать на такие действия… Мы сделаем все, что необходимо, и продолжим и дальше бороться с преступностью».

Столь бурную реакцию премьер-министра Швеции вызвала волна поджогов автомобилей на западном побережье королевства. За считанные минуты неизвестные люди в масках сожгли около сотни машин в Гетеборге и других западных городах. Не исключено, что эпидемия поджогов авто имеет политическую подоплеку.

Во-первых, поджоги носят, утверждает полиция, явно скоординированный характер, а во-вторых, 9 сентября в северном королевстве состоятся парламентские выборы. Вопросы насилия и высокой преступности занимают в предвыборной повестке одно из главных мест.

Повышенное внимание к ним вызвано целой серией недавних перестрелок и взрывов гранат, прокатившихся в основном по бедным районам с высоким процентом мигрантов. Оппозиция обвинила правящую левоцентристскую коалицию в создании в шведских городах зон и кварталов, где лучше не появляться и куда предпочитают без особой нужды не ездить даже полицейские и сотрудники экстренных служб.

Ночь темна

Густые клубы дыма начали подниматься в небо в районе Фролунда на западе Гетеборга, где находятся дорогие магазины и живут состоятельные горожане, незадолго до наступления темноты в понедельник. К началу десятого вечера небольшие группы молодых людей в масках, одетых во все черное, подожгли ок. 60 машин.

В Трольхеттане, расположенном в 70 километрах к северу от Гетеборга, от 30 до 40 молодых людей поджигали автомобили и встречали стражей порядка градом камней. Такую же картину можно было наблюдать и в нескольких других городах по соседству. В общей сложности повреждения получили почти сто машин.

На следующий день полиция задержала двух подозреваемых в поджогах. Представитель правоохранительных органов заявил, что остальные подозреваемые разыскиваются. По одной из версий, существует связь между поджогами машин в Гетеборге и его окрестностях — и многочисленными арестами членов уличных банд этим летом во втором по численности населения городе Швеции.

Скоординированная природа поджогов (очевидно, при помощи соцсетей) позволяет сделать вывод, что они могут иметь целью возбуждение антимигрантских настроений накануне выборов. На них выступающая против миграции ультраправая партия «Шведские демократы» надеется получить большинство в риксдаге.

«Я не удивляюсь, если выяснится, что к этому (поджогам) каким-то образом причастны ультраправые экстремисты»,- написал в Twitter депутат от Левой партии Даниель Риазат.

Уроки прошлого

В последние годы в Швеции уже стало традицией поджигать машины за неделю-полторы до начала учебного года в школах. В Гетеборге учеба начнется 20 августа. Однако нынешняя волна поджогов намного серьезнее и масштабнее, чем все, что было раньше: десятки машин одновременно загорелись в совершенно разных местах.

Пожарные Гетеборга потушили все горящие автомобили в городе к часу ночи. К счастью, никто не пострадал. Никто не был по горячим следам и арестован. В Стокгольме тем временем все было тихо и спокойно.

Правда, такое спокойствие в столице царит не всегда. В мае 2013 года в Стокгольме горели машины и школы. Тогда поджоги устраивали мигранты второго поколения, недовольные своим положением граждан второго сорта в шведском обществе. Прокатилась волна поджогов автомобилей в ряде шведских городов и в 2016 году.