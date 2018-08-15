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Москва, 15.08.2018

Япония готовится к катастрофическому извержению вулкана

«Expert Online» 2018
  • Япония готовится к катастрофическому извержению вулкана
lyonl.com

Правительство Японии срочно создает кризисный штаб в связи с опасностью катастрофического извержения вулкана на юго-западе страны. Об этом передает агентство страны Киодо.

Ранее об опасности  мощного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу уже предупреждало главное японское метеорологическое управление. Как сообщило ведомство, если это произойдет, то от катастрофы может пострадать население, проживающее в районе месторасположения вулкана на юго-западе страны. Данные выводы специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

«Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться», — сообщило управление, аналитики которого повысили  уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого.

Данный уровень предполагает  «подготовку к эвакуации» населения из-за возможного падения больших вулканических камней и течения лавы. Ведомство попросило граждан в радиусе трех километров от вулкана Синдакэ соблюдать крайнюю осторожность.

Напомним, в мае 2015 года из-за извержения вулкана Кутиноэрабу были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов. Тогда уровень опасности достиг показателя пять баллов. Жители смогли вернуться  домой только в декабре того же года.

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