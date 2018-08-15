Жара продлится еще, как минимум, четыре года

Ученые предупреждают, что на климат нашей планеты сильно влияет природный феномен цикличности. Сейчас именно цикличностью, а не антропогенный фактором дополнительно усиливается эффект глобального потепления.

Вероятнее всего, планета столкнется с еще более высокими температурами в ближайшие четыре года, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Аномальная жара продлится до 2022 года, а может, и еще дольше. Правда, в каких регионах она будет свирепствовать, точно неизвестно.

Увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу усиливает давление на глобальные температуры. Однако человечество не чувствует изменения в виде прямой линии, потому что их эффект увеличивается и уменьшается в зависимости от фаз природной цикличности.

В 1998-2010 годах глобальные температуры находились в своего рода «затишье», потому что природное охлаждение за счет океанических течений и природных систем сглаживало антропогенное глобальное потепление. Однако сейчас Земля уже почти вошла в противоположную фазу, в которой природные явления не ослабляют, а усиливают изменения, произошедшие благодаря человеку.

«Сейчас возникла ситуация, когда все факторы как бы накладываются друг на друга и усиливают суммарный эффект,- объясняет автор статьи и исследования Флориан Севеллек, сотрудник Французского национального центра научных исследований.- Существует высокая вероятность того, что в следующие пару лет мы окажемся на пике теплой фазы».

Севеллек разработал систему прогнозов при помощи статистического ретроспективного анализа, которая позволяет обрабатывать данные предыдущих моделей климата и определять, какая комбинация была в прошлом наиболее эффективной в прогнозировании тенденций температур. Анализ позволяет сделать вывод, говорит Флориан Севеллек, что статистический подъем от природной цикличности в 2018 году вдвое больше эффекта долгосрочного глобального потепления. В следующем году разница, вполне вероятно, станет даже трехкратной.

Французский ученый говорит, что он не предсказывает Европе новые волны жары, США – лесные пожары, Южной Африке – засухи, а Арктике – таяние льдов. Вероятность этих событий увеличится, но модель имеет глобальный масштаб и поэтому не уточняет, в какой части планеты, например, будет новое потепление или в каком году.

Тем не менее, данные четко указывают на то, что вода в океанах будет согреваться быстрее, чем воздух над сушей. Это увеличит риск наводнений, ураганов, тайфунов и циклонов.

«Природная цикличность – это то, что мы ощущаем,- поясняет Флориан Севеллек.- Но мы не всегда чувствуем глобальное потепление. Это меня пугает, как ученого, потому что благодаря этому мы не обращаем на события должного внимания. Мы можем только давать людям информацию и предоставлять им самим делать выводы».

Коллеги французского ученого считают новый метод интересным, но его эффективность покажет только время. Однако и без каких бы то ни было моделей и анализов очевидно, что если потепление продолжится, то экстремальные годы, подобные этому, в сороковые годы станут нормой, а к концу века даже будут считаться холодными.