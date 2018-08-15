Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Мир
Москва, 15.08.2018

Жара продлится еще, как минимум, четыре года

«Expert Online» 2018
  • 40-градусная жара во Франции летом 2018 года. Четверть века назад в Париже слишком жарким считался 30-градусный июль
AP/TASS Автор: Michel Euler

40-градусная жара во Франции летом 2018 года. Четверть века назад в Париже слишком жарким считался 30-градусный июль

Ученые предупреждают, что на климат нашей планеты сильно влияет природный феномен цикличности. Сейчас именно цикличностью, а не антропогенный фактором дополнительно усиливается эффект глобального потепления.

Вероятнее всего, планета столкнется с еще более высокими температурами в ближайшие четыре года, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Аномальная жара продлится до 2022 года, а может, и еще дольше. Правда, в каких регионах она будет свирепствовать, точно неизвестно.

Увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу усиливает давление на глобальные температуры. Однако человечество не чувствует изменения в виде прямой линии, потому что их эффект увеличивается и уменьшается в зависимости от фаз природной цикличности.

В 1998-2010 годах глобальные температуры находились в своего рода «затишье», потому что природное охлаждение за счет океанических течений и природных систем сглаживало антропогенное глобальное потепление. Однако сейчас Земля уже почти вошла в противоположную фазу, в которой природные явления не ослабляют, а усиливают изменения, произошедшие благодаря человеку.

«Сейчас возникла ситуация, когда все факторы как бы накладываются друг на друга и усиливают суммарный эффект,- объясняет автор статьи и исследования Флориан Севеллек, сотрудник Французского национального центра научных исследований.- Существует высокая вероятность того, что в следующие пару лет мы окажемся на пике теплой фазы».

Севеллек разработал систему прогнозов при помощи статистического ретроспективного анализа, которая позволяет обрабатывать данные предыдущих моделей климата и определять, какая комбинация была в прошлом наиболее эффективной в прогнозировании тенденций температур. Анализ позволяет сделать вывод, говорит Флориан Севеллек, что статистический подъем от природной цикличности в 2018 году вдвое больше эффекта долгосрочного глобального потепления. В следующем году разница, вполне вероятно, станет даже трехкратной.

Французский ученый говорит, что он не предсказывает Европе новые волны жары, США – лесные пожары, Южной Африке – засухи, а Арктике – таяние льдов. Вероятность этих событий увеличится, но модель имеет глобальный масштаб и поэтому не уточняет, в какой части планеты, например, будет новое потепление или в каком году.

Тем не менее, данные четко указывают на то, что вода в океанах будет согреваться быстрее, чем воздух над сушей. Это увеличит риск наводнений, ураганов, тайфунов и циклонов.

«Природная цикличность – это то, что мы ощущаем,- поясняет Флориан Севеллек.- Но мы не всегда чувствуем глобальное потепление. Это меня пугает, как ученого, потому что благодаря этому мы не обращаем на события должного внимания. Мы можем только давать людям информацию и предоставлять им самим делать выводы».

Коллеги французского ученого считают новый метод интересным, но его эффективность покажет только время. Однако и без каких бы то ни было моделей и анализов очевидно, что если потепление продолжится, то экстремальные годы, подобные этому, в сороковые годы станут нормой, а к концу века даже будут считаться холодными.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. «Произошедшее с рублём – это постановочный трюк»
      Рубль на бирже обвалился до минимумов ноября 2016 года. Почему?
    3. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту