Цены на нефть по итогам торгов среды снизились. Котировки фьючерсов на североморскую смесь Brent опустились ниже $71, обновив тем самым минимальные значения с апреля текущего года.

Падение цен на нефть наблюдается уже третий день подряд на фоне дорожающего доллара и поставок из Саудовской Аравии, пишет «Российский Диалог».

Так нефть марки WTI обновила антирекорд июня, впервые опустившись на торгах Нью-Йорской биржи ниже отметки в$65 за баррель. Brent дешевеет медленней, сегодня ее стоимость на бирже ICE в Лондоне упала на 2,66%, - до $70,53.

Эксперты объясняют падение нефти ростом запасов в США, по итогам прошедшей недели в хранилищах страны осталось 6,8 млн баррелей невостребованной нефти. Эти показатели являются беспрецедентными с лета прошлого года. При этом к поставкам из Саудовской Аравии Вашингтон планирует добавить еще и нефть из стратегического резерва.

Данные показатели заставили участников рынка подумать над заявлением Саудовской Аравии о сокращении добычи в июле до 10,2 млн баррелей в день, считает сырьевой эксперт ING Уоррен Паттерсон.

В свою очередь, аналитик OPIS Том Клоз считает, что происходящее на нефтяном рынке может способствовать обвалу до 50 долларов за баррель.