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Москва, 16.08.2018

DeCenter #CryproBBQ: в Москве пройдет конференция и криптовечеринка для бизнесменов и инвесторов

«Expert Online» 2018
  • DeCenter #CryproBBQ: в Москве пройдет конференция и криптовечеринка для бизнесменов и инвесторов
предоставлено пресс-службой

В конце августа в Москве пройдет конференция для блокчейн-специалистов, которая пока не имеет аналогов в мире – DeСenter #CryptoBBQ. Мероприятие пройдет на свежем воздухе и объединит деловую программу с нетворкингом, развлечениями и барбекю. Конференция завершится криптовечеринкой под открытым небом для бизнесменов и инвесторов.

Бизнес-конференция стартует 23 августа на территории просторного БереZы Парка. Мероприятие рассчитано на предпринимателей, представителей ICO-проектов, руководителей блокчейн-компаний, IT-разработчиков и других специалистов, имеющих отношение к данной технологии и криптовалютам. В общей сложности ожидается порядка 1000 человек.

Лекции для участников проведут 30 экспертов. Среди спикеров Борис Акимов, CEO LavkaLavka и Biocoin; Дмитрий Мариничев, сооснователь RMC; Олег Иванов, CEO CryptoBazar Fund; Николай Величко, аналитический отдел HeadHunter; Руслан Юсуфов, директор по спец.проектам Group-IB; Herbert Rafael Sim, CMO в Cryptology и многие другие.

В деловой программе запланированы три панельные дискуссии. Первая  - «2018 год как год блокчейн-образования». Вторая дискуссия носит название «Блокчейн в Геймдеве. Особенности внедрения, монетизация и будущее технологии в 2018 / 2019 годах». Третья – «Криптобиржи в 2018. Тенденции рынка, опыт, перспективы».

820h600-3.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Помимо мастер-классов и лекций, участники смогут посетить еще одну деловую часть криптобарбекю – выставку проектов блокчейн-индустрии, организаторы обещают порядка 30 стендов. Остальные зоны конференции рассчитаны на нетворкинг и развлечения: крипто-ярмарка, барбекю, игры и спорт на свежем воздухе, а также бизнес-лаундж для общения и деловых переговоров.

Отдельное мероприятие в рамках конференции – это криптовечеринка. Гостями afterparty станут участники с бизнес и VIP-билетами, бизнесмены, инвесторы и спикеры. В программе вечера фуршет, музыка, крипто Stand Up, игры в мафию и за карточным столом, караоке и активный нетворкинг.

Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

Журнал «Эксперт» выступает официальным партнером мероприятия и дарит читателям скидку 15% по промо-коду EXPERTBBQ.

Для получения скидки промо-код необходимо ввести в специальное поле после оформления билета.

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