Киев планирует отравить Донбасс радиоактивными отходами

Хакеры из организации «КиберБеркут» утверждают, что Силы специальных операций (ССО) армии «незалежной» готовят в Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ.

Согласно их данным, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале Северный Донец — Донбасс, из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что после заражения воды будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России.

В частности, «врагов Украины» обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и в других «преступлениях» со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, хакеры отмечают, что для операции спецназовцы уже получили контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника «Вакуленчук», расположенного в Житомирской области.

Подчёркивается, что этот объект находится в 15-18 км от 142-го центра ССО, где с 2017 года «диверсанты» проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов.

При этом в «КиберБеркуте» предположили, что «куратором» акции является основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года.

В подтверждение своей гипотезы хакеры опубликовали в Сети Интернет снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.

Наша справка

Анонимная группа хакеров «КиберБеркут» регулярно публикует результаты своих атак на ресурсы киевских властей.

Например, в 2015 году они заявляли о сотнях преступлений, совершенных добровольческими батальонами в Донбассе. Кроме того, публиковали материалы о планах Киева сорвать нидерландский референдум по вопросу ассоциации Украины и Евросоюза.