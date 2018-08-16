Город и область в современном понимании представляют собой единую урбанистическую систему — агломерацию. Пришло время двум крупнейшим субъектам выработать унифицированный подход работы с таким понятием, как экология. Помимо остро проявившей себя проблемы свалок, экологическая проблематика и соответствующая программа куда шире, включая в себя решение вопросов комплексного планирования застройки, модернизации транспорта и энергетики. При этом Москва и Московская область хотя и входят в единую агломерацию, но их количественные и качественные показатели сильно разнятся. Но совершенно очевидно, что нет никаких административных границ и регламентов для экосистемы московского региона. Только вместе Москва и Подмосковье смогут предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу.

Зеленая модернизация для московской агломерации

Экология московской агломерации все сильнее волнует жителей региона. Проблемы мусорных свалок и вообще системы работы с ТКО, обострившиеся год назад, показали, что пришло время двум крупнейшим субъектам — Москве и Московской области — выработать унифицированный подход работы с таким понятием, как экология. Ведь это вопрос комфортности проживания людей в самой плотнозаселеной агломерации страны, но тем не менее экология этого региона далека от идеальной. Москва и Московская область в экологии — это система сообщающихся сосудов, и во всех решениях здесь нужно искать балансы, которые устраивают как жителей города, так и жителей области. Экология не знает административных границ и является интегральным показателем качества жизни.

В московском регионе есть проблемы, связанные с состоянием атмосферного воздуха, качеством воды, озеленением и сохранением лесозащитного пояса Москвы, проблема утилизации отходов и ответственного обращения с животными. В отличие от западной Европы, Канады, США и даже Китая, где к вопросам экологии подходят давно и системно, мы все время наращиваем антропогенную нагрузку на регион. Прошедшие в последнее время митинги граждан в Подмосковье — лишь первые ласточки нового общественного запроса на качественную окружающую среду и комфортное проживание. Пока тема экологии только начала входить в авангард политической жизни, принципиально важно сформулировать общий концептуальный подход к решению имеющихся проблем и вызовов.

Обновленному составу правительства Москвы и Московской области необходимо определить четкий краткосрочный план совместных действий на ближайшие 5 лет и заложить основы экологической политики на долгосрочную перспективу. Пространственное развитие, программы реновации жилья, транспортная стратегия и другие крупные проекты меняют сложившуюся годами структуру города и области, кардинально изменяя и вектора развития агломерации. Это развитие не может ограничиваться только административными границами Москвы, но должно стать общим проектом и для Подмосковья, а часто и для сопредельных регионов ЦФО.

Экостратегия для людей

Стратегической целью любого правительства является безопасность, здоровье и качество жизни людей, избравших его. Экология и окружающая среда — это один из базовых фундаментов для комфортного, безопасного проживания людей. Ведь никто не хочет жить рядом со свалкой, металлургическим комбинатом, зловонной рекой или все время шумящей автострадой. От состояния экологии зависит здоровье наших граждан, продолжительность и качество их жизни. Поэтому основной задачей новых кабминов Москвы и Московской области должно стать улучшение качества окружающей среды и сохранение природных систем, при создании стимулов для устойчивого экономического развития столичного региона.

Кажется, что это взаимоисключающие вещи, однако опыт развитых стран говорит: осознанная и методичная экологическая политика может стать стимулом для модернизации экономики и создания в ней новых отраслей — экологически чистого транспорта, зеленой энергетики, экологичных отраслей промышленности (в том числе добывающей), экотуризма или производства экологически чистых продуктов — то есть более высокоинтеллектуальных систем и отраслей экономики нового поколения. Выигрывают от такого баланса в долгосрочной перспективе все. Экономика развивается поступательно и инновационно, а граждане живут в комфортных для себя условиях, долго трудятся и встречают пенсию здоровыми. Государству требуется меньше расходов на медицину и социальное содержание инвалидов (в том числе труда), или ранний выход на пенсию из-за вредности производств.

Как этого добиться? Должен быть установлен приоритет сохранения природных систем над искусственно созданными, а для этого необходим системный подход к учету экологических последствий от хозяйственной деятельности. То есть экологическая экспертиза проектов должна быть не формальной бюрократической процедурой, а реальным инструментом экономической политики. Власти придется в некоторых случаях отказываться от хозяйственных проектов, если их воздействие на окружающую среду непредсказуемо на современном этапе или прогнозируются недостаточно надежно.

Да, если мы реально начнем отказывать бизнесу в тех или иных проектах, то сегодня регион, возможно, недополучит инвестиций, но уже завтра сохраненная природа отблагодарит население и власти новыми возможностями. Инвестиционный климат улучшится. Кроме того, такой подход обеспечит справедливое распределение благ от использования природных ресурсов и свободного доступа к ним для всех.

Но если экономическая целесообразность новых производств все же выше экологической, то непременно должен действовать постулат — платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде, с обязательной компенсацией за причиненный ущерб. В общем, на первом этапе необходимо придерживаться принципа «не навреди». Природу региона и так долго приносили в ущерб росту Москвы и Подмосковья. Пора хотя бы начинать задумываться о сохранении имеющегося баланса.

Уже сегодня экономика региона позволяет отказаться от ресурсного пути развития, постепенно увеличивать число возобновляемых источников энергии, внедрять принципы «зеленой экономики» и технологий ресурсосбережения во всех сферах городского и областного хозяйства. Для первых шагов не требуется колоссальных вложений и есть масса простых решений: от закрытия форточек в подъездах и утепления фасадов жилых зданий до приоритета общественного транспорта над личным, недопущения несанкционированных свалок и запрета на вырубку лесов и парков. То есть власти должны просто реально работать и исполнять уже имеющееся законодательство.

Помимо этого в вопросах экологии должна наступить информационная открытость правительств города и области. Эта открытость создаст основу для учета интересов и безопасности местных жителей при реализации градостроительных проектов и ведения того или иного бизнеса. Участие гражданского общества обязательно в подготовке, обсуждении, принятии решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Необходимо развивать экологическое просвещение и образование. Пропаганда экологически ответственного поведения должна стать основой государственной информационной политики московского региона. Внедрять учебные программы в школах, вовлекать население в благоустройство и поддержание качества окружающей среды в городе и области. Стоит уделить внимание эколого-просветительской инфраструктуре на природных территориях, созданию эко-пространств, экоферм и городских огородов, выставок, детских игровых эко-пространств, экотроп, эковернисажей и лекториев. Расширять грантовую поддержку развития экологически ответственного поведения.

Опора на гражданское общество создаст условия, когда региональные власти начнут отдавать приоритет производствам, технологиям, технике с нулевым или незначительным воздействием на окружающую среду. И здесь нужно понимать, что в вопросах экологии на порядок (а иногда и на три) дешевле обходятся профилактические и упреждающие действия, нежели ликвидация экологических ущербов и катастроф.

На следующем этапе, когда стандарты экологических производств будут выработаны, институты общественного обсуждения заработают, система государственного надзора и контроля станет элементом реальной государственной политики, можно будет приступить к аудиту, а в дальнейшем и полной ликвидации промышленных производств, чья деятельность не соответствует требованиям природоохранного законодательства, а модернизация с помощью экологоориентированных и инновационных технологий невозможна.

«Зеленая» модернизация для всех

Москва и Московская область хотя и входят в единую агломерацию, но их количественные и качественные показатели сильно разнятся. Результативность деятельности властей по реализации экологических программ во многом обусловлена финансовыми возможностями бюджетов региона и эффективностью принимаемых решений.

Поэтому необходимо координировать усилия городской и областной администраций в решении конкретных задач. В области экологии логично принять «приоритетные проекты» с четким механизмом экспертного обсуждения и общественного контроля за их реализацией. Самые насущные программы в области экологии, которые должны быть приняты в ближайшее время для единой московской агломерации:

— единая экологическая стратегии московского региона до 2030 года;

— целевая программа «Экология Москвы» и синхронизация ее с планами Правительства Московской области;

— единая территориальная схема обращения с отходами московского региона;

— создание объединенного департамента (министерства) экологии Москвы, аналогично Министерству экологии и природопользования Московской области;

— введение должности уполномоченного по экологии и охране окружающей среды (аналогичная должность в Подмосковье уже учреждена), кандидатуры Уполномоченных должны утверждаться Мэром Москвы и Губернатором Подмосковья по представлению Общественной палаты Москвы и Московской области.

Кроме стратегий, дорожных карт и норм, необходимы и конкретные практические действия. В качестве первоочередных мер необходимо принятие приоритетного проекта «Экология московского региона», который включал бы в себя комплекс конкретных мер по улучшению экологической ситуации в московской агломерации по пяти направлениям: воздух, вода, отходы и ресурсосбережение, озеленение, зоозащита.

Приоритетный проект «Воздух»

Воздух является ключевым звеном экологического благополучия любого региона. Главной целью Приоритетного проекта «Воздух» является повышение качества атмосферного воздуха до уровня, обеспечивающего минимальный риск для здоровья населения.

В частности, реализацию проекта «Воздух» стоит начать с реформирования системы экомониторинга. В первую очередь необходимо установить узлы автоматизированного контроля атмосферного воздуха вдоль транспортных магистралей и развязок и других источников загрязнения воздуха (аэропорты, мусорные полигоны, канализационные станции, объекты энергетики и промышленности). Контроль качества атмосферного воздуха необходимо производить по набору параметров, характерных для загрязнения, создаваемого выбросами автотранспорта и другими объектами (окись углерода, окислы азота, углеводороды, диоксид серы, сажа, озон, и др.). Данные должны собираться в едином центре обработки данных, где на их основе будет формироваться геоинформационная система (ГИС) загрязнения атмосферного воздуха московской агламерации. Таким образом, в режиме реального времени будет отображаться интерактивная карта, аналогичная интерактивной карте транспортной загруженности, а современные методы математического моделирования позволяют рассчитать загрязнения в глубине прилегающих жилых кварталов с учетом розы ветров и экранирующих эффектов зданий.

Получив данные с основных источников загрязнения воздуха можно будет принимать меры исходя из установленных целевых показателей:

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на 30% на территориях вблизи автотрасс и на 20% в жилых территориях.

- снижение выбросов веществ с неприятным запахом от объектов очистки сточных вод хозяйственно-бытовой канализации на 70%.

- снижение поступления в атмосферный воздух взвешенных частиц на 20%.

- снижение выбросов парниковых газов к 2020 году на 2 623,95 тыс. тонн эквивалента CO2.

- достижение нормативов качества атмосферного воздуха на прилегающих к аэропортам жилых территориях.

Из практических мер для улучшения качества воздуха в московской агломерации стоит рассмотреть прекращение деятельности «Газпромнефть-МНПЗ» и сокращение производств, использующих устаревшие технологии и имеющих низкие перспективы модернизации до природосберегающих высокотехнологичных производств. Кроме того, городу необходимо исследование и разработки в области охраны окружающей среды, включая оценку риска для здоровья человека от загрязнения окружающей среды, энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, технологий поглощения парниковых газов и разработки инновационных экологически приемлемых технологий.

Еще одним направлением работы могло бы стать развитие электротранспорта — в первую очередь московского метрополитена и МЦК. Городской автотранспорт должен переходить на электричество, а автопарки должны ликвидировать дизельные автобусы. Для снижения выбросов на автомагистралях должна быть программа перехода на личные электромобили. Как минимум, необходимо начать со строительства инфраструктуры для использования личного электрического автотранспорта — такой как пункты зарядки, бесплатные стоянки, пониженные налоги и другие льготы. На следующем этапе закупка для нужд Правительства Москвы и области электроавтомобилей для чиновников. Не стоит забывать о развитии велосипедной инфраструктуры в качестве элемента здорового образа жизни. При этом более детально относиться к маршрутам велодорожек — они должны вести откуда-то и куда-то. На всем их протяжении должны быть велопарковки и точки аренды велосипедов. Последние так же должны вписываться в логистическую инфраструктуру города.

Ключевые экологические проблемы города во многом следствие ошибок при освоении городского пространства в прошлые годы. В границах города Москвы до июля 2012 года земли улично-дорожной сети составляют только 11,4% от общей̆ площади города, и за 10 последних лет их объем увеличился всего на 15%, что недостаточно для города с населением свыше 12 млн человек. Дорожная сеть Москвы составляет менее 1/3 от нормы, характерной для мировых городов, сопоставимых по размерам с Москвой. Массовое развитие мест притяжения транспортных перевозок осуществлялось без учета фактической пропускной способности дорог (более 40 % мест приложения труда сосредоточены в центральном ядре города Москвы) и т.д. При стремительном росте количества автомобилей и низком уровне комфорта и перегруженности общественного транспорта средняя скорость перемещения сократилась до 20км/час, что обусловило дополнительное загрязнение атмосферного воздуха вблизи автомагистралей.

Плотная жилая застройка сформирована без учета реальной потребности в парковочных местах (плотность населения в городе свыше 10 тыс. чел./кв. км в границах до 1 июля 2012 года, что соответствует плотности населения Гонконга). Дисбалансы территориального развития во многом являются первопричиной проявляющихся с некоторым запозданием экологических проблем. Поэтому необходимо принятие плана комплексного территориального развития московской агломерации (синхронизация планов развития Москвы и городов-спутников совместно с Правительством МО).

Приоритетный проект «Озеленение»

В центре внимания для озеленения должны быть территории, прилегающие к автомобильным дорогам и «вылетным» магистралям. Именно они в приоритетном порядке должны быть отданы под посадку зеленых насаждений с максимальной газофильтрующеий способностью для снижения уровня шума и загрязнения.

Кроме того, можно посмотреть на западный опыт, где активно внедряются технологии озеленения домов и инфраструктурных конструкций, парков и общественных мест. Так, в рамках программы «Озеленение» можно предусмотреть:

- озеленение крыш и фасадов при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений;

- озеленение шумозащитных экранов вдоль автомобильных дорог в целях улучшения внешнего вида и выполняемых экологических функций;

- использование живых изгородей из кустарников вдоль пешеходных дорожек и тротуаров и ограждения площадок в целях предотвращения вытаптывания травы (упорядочивания передвижения людей) и разноса почв на дорожное покрытие;

- создание новых пешеходных зон в центре города с посадкой зеленых насаждений;

- постепенное увеличение количества вечнозеленых насаждений в пределах города.

- реорганизацию и развитие береговой зоны вдоль реки Москвы с целью создания на ее берегах озелененных территорий и мест для отдыха жителей города;

- использование территории города, освободившейся при реорганизации промышленных зон, перекладке воздушных линий электропередачи и связи под землю, после торговых павильонов, и пустырей под создание озелененных территорий и мест отдыха;

- реорганизацию плоскостных гаражных комплексов и парковок в многоуровневые парковки с использованием освободившихся площадей под создание озелененных территорий и мест отдыха.

- комплексную реабилитацию почвенного покрова на 19,5%, занятых промышленными зонами;

- образование новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площадях 7,9 тыс. га (площадь территорий, имеющих статус запланированных к образованию ООПТ в старых и новых границах города Москвы);

- восстановление утраченных миграционных коридоров между ООПТ города Москвы и лесными массивами Московской области (через планируемую актуализацию Генерального плана города Москвы до 2025 года, в том числе с использованием территорий водоохранных зон);

- принятие государственной программы сохранения лесопаркового защитного пояса московской агломерации (совместно с Правительством МО).

При проведении благоустройства и озеленения территории города необходимо опираться на мнение жителей путем проведения голосований, общественных слушаний и рабочих групп, привлекая граждан к посадке деревьев и кустарников.

Кроме того, программу озеленения необходимо включить и в реновацию. «Зеленые» кварталы: в новых районах должны появиться «зеленые» крыши, а также вертикальное озеленение на стенах домов и зимние сады внутри зданий. Московскую реновацию можно сделать «зеленой», развивая экологически ориентированные технологии строительства нового жилья и проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В эту подпрограмму можно включить ряд направлений:

- утилизация и вторичное использование строительных отходов при новом строительстве;

- технологии «умного» сноса: шумоизоляция и пылеподавление;

- энергосберегающие технологии и «умная» система автоматического регулирования отопления;

- современные подходы при проектировке новых кварталов: в новых домах должна появиться эффективно функционирующая система шумоизоляции, а дворовые территории должны быть защищены от природных катаклизмов (ураганов).

- дворы «без автомобилей»: дворовые территории в новых кварталах должны представлять из себя тенистые скверы для прогулок.

Для стимулирования проекта «Озеленение» необходимо поставить цель увеличения озелененности в старых границах Москвы с 54,5% до 61%, включая формирование сплошного естественного травяного покрова незащищенных твердыми покрытиями участков почв для предотвращения водной и ветровой эрозии.

Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Поэтому городу нужен новый административный регламент по содержанию зеленых насаждений, предусматривающий четкий план и ответственных лиц, обеспечивающих их полив.

Приоритетный проект «Вода»

Говоря о программе «Вода», стоит выделить несколько крупных подпрограмм. Главной водоносной артерией региона является Москва-река. Ее экологическое состояние стало уже притчей во языцех. Комплексная программа повышения качества воды поверхностных водных объектов московского региона и реабилитации Москвы-реки до возможности купания могла бы стать крупнейшей экологической новацией в стране. Другое направление — мониторинг подземных вод и снижение загрязнения вод первого гидрогеологического горизонта.

Отдельно стоит выделить проблематику ЖКХ и систему водоснабжения-водоотведения. Странно, что до сих пор в столичной агломерации не произведена модернизация технически изношенных инженерных сетей и коммунальных объектов, не везде есть ливневая канализации с локальными (кустовыми) очистными сооружениями. Реализация этих мер позволила бы и сократить потери воды на 20-25%.

Если же областные и городские власти поставят целью сокращение водопотребления в производстве и ЖКХ, развитие технологий с оборотными системами водоснабжения, запретят сброс поверхностных и производственных сточных вод с территории производственных и коммунально-бытовых объектов без локальной очистки в поверхностные водоемы, то состояние водоемов в регионе резко улучшится.

Практической мерой, заметно улучающей водные ресурсы региона, мог бы стать полный запрет на использование противогололедных реагентов с 1 января 2019 года на территории московского региона и использование экологически допустимых технологий очистки улиц в зимнее время.

Приоритетный проект «Отходы и ресурсосбережение»

Одной из острейших экологических проблем московской агломерации является мусор. В стране уже давно назрело внедрение технологий раздельного сбора отходов, и Москва и область могли бы выступить пилотными регионами с 1 января 2020 года. Здесь должна быть политика не только кнута, но и пряника. Например, для стимулирования граждан можно ввести систему поощрений и экономической мотивации в виде 50 % снижения тарифа на вывоз мусора для досрочно перешедших на новую систему. Для тех же, кто игнорирует новую систему, предусмотреть введение системы штрафов. Для предприятий-переработчиков мусора стимулом могла бы послужить система «зеленых закупок», когда правительства регионов приобретают для нужд городского и областного хозяйства продукцию из вторичных ресурсов.

Другой вид мер, направленных на уменьшение количества мусора, — установка во всех новых строящихся в Москве и Подмосковье домах диспоузеров (измельчителей пищевых отходов) с целью уменьшения количества органических отходов, подлежащих захоронению.

Раздельный сбор мусора и выстраивание инфраструктуры его переработки может в два раза снизить объемы отходов, подлежащих захоронению. Тот мусор, который все же подлежит захоронению, необходимо размещать со строгим соблюдением норм и правил, обеспечивая максимальную экологической безопасность, а с имеющимися полигонами необходимо вести системную работу и в конечном счете рекультивировать.

Отдельно стоит выделить накопители токсичных отходов. Это странно, что в нескольких километрах от одного из крупнейших городов планеты имеются захоронения токсичных и других особо опасных веществ. Как минимум необходимо обеспечить их безопасное хранение, а со временем ликвидировать.

Еще одна проблема — строительный мусор, количество которого с запуском программы реновации резко возрастет. Уже сейчас мэрия Москвы должна продумать, как такие отходы перерабатывать с целью извлечения вторичного сырья и уменьшения полигонного захоронения.

Однако с отходами необходимо работать и косвенно, всячески стимулируя бизнес и производителей на снижение их образования. Поэтому необходимо принять единую целевую программу «Ресурсосбережение». Суть ее в снижении энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг: это внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием, поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование. Кроме того, регион мог бы сделать ставку на производство энергии с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников с доведением их доли до 5% в выработке с одновременным плавным снижением энергопотребления за счет энергосбережения во всех секторах.

Приоритетный проект «Зоозащита»

Работа с животными домашними и бездомными в Москве выведена за мейнстрим политической и общественной жизни, хотя во всем мире это достаточно регулируемая среда. Региону необходимо принятие городского и областного закона «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, включая догхантерство. Также в законе необходимо установить:

- запрет регулирования численности безнадзорных животных путем умерщвления;

- запрет попрошайничества с животными и уличной торговли животными;

- введение налоговых или иных льгот для граждан, взявших животное из приюта;

- введение налогов и квот для заводчиков;

- создание единой базы данных животных и их владельцев;

- введение обязательной регистрации и чипирования животных;

- запрет на территории московского региона деятельности контактных зоопарков.

Кроме того, в городе и области давно назрели законодательные инициативы и программы:

- для бездомных животных необходимо введение системы ОСВ (Отлов – стерилизация – возвращение) как самого гуманного способа обращения с животными.

- программу по защите городских птиц: для обеспечения птиц пропитанием (семенами дикорастущих злаков и насекомыми).

- развитие московского зоопарка и условия содержания животных, соответствующие потребностям биологических видов и принципам гуманного обращения с ними.

- принятие системного плана по борьбе с крысами (по экспертным оценкам, только на территории Москвы находится не менее 30 млн крыс).

Совершенно очевидно, что нет никаких административных границ и регламентов для экосистемы московского региона. Мы все, несмотря на социальные, идеологические, культурные, религиозные и иные различия, дышим одним воздухом, пьем одну воду и одинаково выбрасываем мусор. Нельзя допускать, чтобы Подмосковье стало помойкой для Москвы. Нужно срочно принять антикризисную программу первоочередных действий, определить приоритеты и сформулировать стратегию устойчивого экологического развития мегаполиса. Только вместе Москва и Подмосковье смогут предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу.