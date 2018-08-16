Путин и Меркель заставляют Киев нервничать

На Украине уверены, что на встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая пройдет 18 августа в резиденции главы немецкого правительства, вряд ли стоит ожидать новых громких заявлений по «Северному потоку-2», хотя тема, как ожидается станет одной их основных для обсуждения. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Также аналитик уверен, что Германия не собирается менять собственную позицию по проекту «Северный поток – 2» и проект будет продолжен, что заставляет Киев нервничать.

«Не понимаю, почему с точки зрения немецкого правительства проект не может быть реализован. Он будет. Другое дело, как он будет эксплуатироваться. А санкции США касаются только интересов Америки и не имеют отношения к Германии и другим участникам», - пояснил Марунич, который при этом уверен, что Путин и Меркель не сделают заявлений об изменении сроков открытия трубопровода.

«Они политические руководители своих стран. Поэтому такого заявления не будет. Но из всей публичной информации известно, что проект трубопровода реализуется в рамках заявленного плана и сроков. Никаких отклонений не ожидается», - продолжил эксперт.

Напомним, Украина является последовательным противником проекта «Северный поток – 2», мотивируя свою позицию возможной потерей транзита российского газа, поставляемого в Европу. В «Газпроме» при этом неоднократно заявляли, что минимальные объемы топлива для прокачки через Украину будут сохранены.