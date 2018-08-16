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Москва, 16.08.2018

Ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили посадку на Чукотке

«Expert Online» 2018

В рамках лётно-тактического учения Дальней авиации два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на чукотском аэродроме Анадырь.

Лётный состав отработал беспосадочный перелёт с аэродрома дислокации, преодолев при этом почти 7 тыс. км, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

При этом отмечается, что учения, в которых задействовано 10 самолётов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Наша справка

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу.

Ту-160 также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Среди лётчиков получил прозвище «Белый лебедь» На самолёте установлено 46 мировых рекордов.

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