Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 16.08.2018

Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2019

«Expert Online» 2018
  • Состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2019
предоставлено пресс-службой

15 августа 2018 года состоялось заседание по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума.

Участники заседания подвели итоги ПМЭФ-2018 и наметили основные направления работы по подготовке к проведению Форума 6–8 июня 2019 года. В частности, обсуждались условия участия и стратегия продвижения Форума, а также вопросы подготовки площадки КВЦ «Экспофорум» и городской инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков отметил: «Подготовительный период ПМЭФ – это работа не меньшая, чем его проведение. В рамках анонсирующей кампании проводится большое количество мероприятий – выездные сессии, отраслевые круглые столы. Зарубежная программа продвижения ПМЭФ-2019 включает в себя мероприятия в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии. Результаты дискуссий выездных сессий используются при формировании деловой программы ПМЭФ. Участие в них дает хорошую возможность для презентации бизнеса и экономического потенциала российских регионов иностранным инвесторам, демонстрации экспортных возможностей России, поиска новых рынков сбыта».

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин поблагодарил Оргкомитет за совместную конструктивную работу по организации площадок для обсуждения новых возможностей развития малого и среднего бизнеса и путей увеличения его вклада в ВВП страны в условиях важнейшей задачи обеспечения экономического роста. Особый акцент Александр Калинин сделал на теме международного сотрудничества, которое позволяет изучать лучшие мировые практики поддержки предпринимательства, делиться собственным опытом: «Благодаря совместной работе власти, институтов развития и бизнес-объединений, таких как „Опора России“, наша страна за короткое время создала одни из лучших условий регуляторики предпринимательской деятельности».

Также в ходе заседания были представлены основные выводы по итогам публичных дискуссий Петербургского международного экономического форума – 2018. Материал, подготовленный информационным партнером проекта – ТАСС, опубликован на официальном сайте Форума и в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс. Документ содержит описание обсуждаемых тем, актуальные проблемы и пути их решения в таких направлениях, как развитие России, развитие международного сотрудничества, развитие общества, цифровизация. Пользователи могут узнать об основных тезисах, выдвинутых докладчиками в ходе дискуссий в рамках ПМЭФ-2018.

ПМЭФ – один из крупнейших мировых экономических форумов, ежегодно проводится под патронатом Президента Российской Федерации. Это значимое деловое событие, в котором принимают участие главы государств и правительств, руководители международных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры СМИ.

Подробная информация: www.forumspb.com­

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. NI: Россия в Сирии добилась феноменальных успехов при помощи всего двух эскадрилий
      Четыре десятилетия Соединенные Штаты, успешно вытеснившие Советский Союз с Ближнего Востока в конце семидесятых годов прошлого века, наслаждались спокойствием, если можно считать таковым отсутствие Москвы. Так что теперь русские не «пришли», а вернулись на Ближний Восток, причем для того, чтобы больше не уходить, утверждает американское издание
    2. Валюта стала не нужна
      Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту
    3. Торговая война США-Китай перекраивает торговые потоки
      Последние шаги со стороны США в торговой войне против Китая закрывают путь китайским товарам не только в эту страну, но и в Европу. Однако новый раунд повышения пошлин может задеть за живое и американскую промышленность