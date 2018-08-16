Ожидаемые от Китая контрмеры против LNG из Америки заставляет ее еще сильнее биться за рынок Европы. А эта борьба идет с Россией, как и с ее европейскими партнерами.

Что не вышло с нефтью…

В арсенале Пекина в торговой войне, которую он ведет сейчас с США, есть одно вовсе не тайное оружие – сжиженный газ из Америки, на который он в любой момент может ввести тарифы. Но внесение американского газа в черный список может ухудшить отношения Вашингтона не только с Китаем, но и с… Россией.

Одной из главных целей, поставленных перед собой Дональдом Трампом, является уменьшение дефицита торгового баланса США в целом и в торговле с Китаем в частности. «Сланцевая» революция позволила это сделать, потому что КНР нуждается в огромных объемах нефти и газа. Но обеспечить потребление этих объемов поставками из Америки в Китае готовы лишь частично. Что Трампа, естественно, не устраивает. Отсюда и торговая война, которая угрожает не только Китаю, но и всей планете многочисленными и трудно просчитываемыми негативными последствиями.

В надежде предотвратить ее Пекин предложил Вашингтону купить на 70 млрд долларов американских товаров и сырья, включая сжиженный газ (LNG), который занимает в экономических проектах Белого дома очень важное место. Предложение звучало заманчиво, но в Вашингтоне сочли его невыгодным. Администрация отклонила китайское предложение и ввела первый блок тарифов, надеясь, что это позволит больше сократить дефицит, чем покупка китайцами американского газа.

Получив отказ, Пекин пригрозил включить нефть в свой ответный список тарифов, однако затем китайское руководство отказалось от этой идеи. Высокие характеристики американской нефти вместе со скидками, которые предлагают компании из США, делают нефть из Америки привлекательным товаром. Кроме того, в случае отказа Пекина от американской нефти другие азиатские покупатели могли бы эту закрыть брешь в американском экспорте. Все это значит, что тарифы на нефть из Америки больше навредят Пекину, чем Вашингтону.

…выйдет с газом

С LNG дела обстоят иначе. Сжиженный газ, в отличие от нефти, вполне может попасть в черный список американских товаров, на которые Пекин введет тарифы, и наверняка рано или поздно попадет. Борьба за чистый воздух, которую сейчас ведет Китай, привела к постепенному отказу от угля и замене его газом, доля которого в энергетическом балансе Поднебесной должна увеличиться вдвое и дойти до 12%. Переход на газ сделал Китай важным игроком на газовом рынке. Сейчас он – второй в мире импортер газа, но уже в следующем году, по прогнозам IEA, должен выйти на первое место.

США сейчас занимают лишь шестое место в списке экспортеров LNG, но у них очень большие возможности и хорошие перспективы для резкого рывка. Например, американцы потребляют лишь немногим более половины добываемого газа, а все остальное могут отправлять на экспорт. Естественно, размеры китайской экономики и темпы ее роста делают Поднебесную одним из главных рынков для LNG. Ситуация идеальная и для США, и для КНР, но китайские тарифы на американский газ все изменят.

Торговая война с КНР сейчас совсем не нужна Америке в первую очередь из-за инвестиций. Несколько американских компаний собираются строить терминалы для LNG и инфраструктуру в Мексиканском заливе. Строительство займет несколько лет. Тарифы на американский LNG могут задержать решение по строительству газовой инфраструктуры и усилить конкуренцию, потому что контракты по LNG в основном носят долгосрочный характер.

Увеличить экспорт хотят не только США, но и другие основные продавцы LNG – Австралия и Катар. Woodside Petroleum, Santos и Oil Search должны сейчас принимать окончательное решение по инвестициям трех проектов в Австралии на общую сумму 35 млрд долларов. Катар намерен увеличить производство с 77 млн тонн до 100 млн. Скоро на рынке сжиженного газа может появиться еще один крупный игрок – Россия, которая заканчивает строительство многомиллиардного газопровода на северо-востоке страны и ведет заключительные переговоры о не менее крупном проекте на северо-западе. На первом месте в списках потенциальных покупателей у всех крупных производителей газа стоит Китай. Так что, введение Пекином тарифов на американский LNG будет на руку конкурентам американских компаний.

Но тарифы на газ из Америки окажет серьезное влияние на обе стороны. В краткосрочной перспективе КНР могут ждать проблемы с поставками голубого топлива, особенно, зимой. США, с другой стороны, в краткосрочной перспективе защищены долгосрочными контрактами. Однако совсем скоро придется принимать решение по увеличению экспорта, и потеря такого крупного покупателя, как Китай, инвесторов, естественно, не радует.

Те же и Россия

В связи с этим резко возрастает важность для Вашингтона других газовых рынков и, в первую очередь, конечно, Европы с ее полумиллиардом потребителей, но там доминирует российский газовый гигант «Газпром». Газ играет немаловажную роль в ухудшении отношений между США и Россией. В Вашингтоне с завистью смотрят на богатую Европу, которая могла бы в немалой степени покрыть убытки, связанные с торговой войной с Китаем и потерю китайского рынка.

Правда, для этого необходимо убедить европейцев покупать не дешевый российский газ, а дорогой в связи с высокими транспортными расходами газ из США. Отсюда и то рвение, с которым Дональд Трамп и члены его администрации пытаются заставить Германию отказаться от планов по строительству второй очереди «Северного потока». Несмотря на все усилия Белого дома заставить Берлин изменить решение по «Северному потоку 2» ему не удается. С очень высокой долей вероятности можно говорить, что гигантский проект будет осуществлен. Осталось последнее препятствие – получить разрешение на прокладку трубопровода в территориальных водах Дании. Переговоры идут непросто, но даже в случае отказа Копенгагена под сильным давлением Вашингтона на проекте это почти не отразится – уже готов альтернативный план обхода маленького королевства.