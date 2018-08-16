Украина продолжает запрещать российских писателей

Ещё три российских писателя попали в число лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины».

Согласно обновленному списку в этот перечень вошли российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. Кроме того, в список попал русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин, передаёт РИА Новости со ссылкой на сайт Минкультуры «незалежной».

Всего в «чёрном списке» ведомства в настоящее время находится 138 писателей.

Напомним, впервые Министерство культуры Украины обнародовало список деятелей культуры из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» «незалежной» в августе 2015 года. Позднее его неоднократно расширяли.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали разорвать все отношения с Россией.